Ubriaco, senza luci e contromano: gravissimo dopo lo schianto col monopattino

E’ ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Bufalini” di Cesena il 37enne rumeno che, nella notte di domenica, si è schiantato in monopattino contro un’auto a Villamarina. Un incidente figlio dell’imprudenza visto che l’uomo – per altro ubriaco – stava percorrendo via Aristotele senza luci e contromano.