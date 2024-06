Investito dal treno a Forlì, circolazione ferroviaria in tilt in tutta la Regione

In tilt la circolazione dei treni sulla tratta Bologna-Rimini, in una giornata tra l’altro di grande afflusso per via della tappa romagnola del Tour de France che ha richiamato in Riviera migliaia di persone e per il rovente weekend di giugno.

Secondo l’ultimo aggiornamento del portale Rfi, Rete ferroviaria italiana, delle 15.40, la circolazione ferroviaria – inizialmente sospesa in prossimità di Forlì – è in graduale ripresa dopo la fine degli accertamenti delle autorità. I treni però hanno subito pesanti ripercussioni – Alta Velocità, Intercity e Regionali – e registrano forti ritardi fino a 90 minuti. Per alcuni convogli si va però anche oltre, sfiorando addirittura le 4 ore. Cancellazioni e limitazioni per alcuni regionali.