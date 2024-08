In ricordo di Federico Manca domenica 22 settembre torna il Badafest

Dopo il grande successo – sotto tutti i punti di vista – delle prime due edizioni, domenica 22 settembre al Parco di Levante torna il Badafest, la festa organizzata dai giovani di Cesenatico per ricordare Federico Manca, il ragazzo scomparso il 6 luglio del 2022.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Cesenatico che ha deciso di sostenere questo momento di grande significato e convivialità per tutta la città: musica, skate, qualcosa da mangiare e da bere con l’obiettivo di rendersi utili dal punto di vista pratico sul territorio. Il ricavato dell’evento verrà devoluto ancora una volta in beneficenza con l’obiettivo di creare un progetto di ascolto e sostegno psicologico per i giovani del territorio.