Presentata al bagno Marco la nuova edizione della Cervia Run

Dopo l’apertura ufficiale delle iscrizioni dello scorso 18 settembre, è stata presentata questa mattina (lunedì), nel quartier generale del bagno Marco 184, la seconda edizione della “Cervia Run”, la podistica della città del sale che, dopo il grande successo della prima edizione (oltre 1500 runners al via!), si correrà il 22-23 marzo 2025.

Nata su iniziativa di Marco Morigi, l’edizione 2025 della “Cervia Run” si svolgerà sotto l’egida della Fidal Nazionale che certificherà i tracciati omologando nelle classifiche federali tutti i risultati delle gare competitive.

Sotto il patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico, del Comune di Cervia e della Regione Emilia Romagna grazie all’inserimento nel calendario “E-R Sport Valley”, la seconda edizione nasce con ambizioni decisamente più elevate e con un obiettivo chiaro: superare le duemila iscrizioni!

Per questa ragione – come ha spiegato anche la responsabile marketing Maria Espedita Salomone – sarà implementata la strategia di comunicazione, migliorata la logistica dell’evento e ancora più curata l’area-hospitality con una campagna di sponsoring e di marketing territoriale che punta a consolidare il legame con la città di Cervia e con le sue realtà produttive.

Anche quest’anno la manifestazione nasce all’insegna della sostenibilità ambientale, della promozione dell’attività motoria tra i giovani e della solidarietà. Parte dell’incasso dell’evento sarà infatti devoluto a progetti sociali dedicati al mondo della pediatria romagnola.

Le prime novità riguardano il percorso che, a differenza della prima edizione, transiterà anche lungo viale Italia. Inoltre, è previsto un aumento significativo dei punti ristoro collocati sul tracciato. Nuovo anche il direttore di gara: per l’edizione 2025, infatti, è stato ingaggiato Isacco Giacomel di San Dona’ di Piave, nome molto noto nel mondo del podismo e del triathlon che avrà il compito di disegnare il nuovo percorso.

Sul piano agonistico, due le novità di quest’anno che – oltre alla mezza maratona di 21 Km, alla 10,5 Km, alla 5km solidale e alla staffetta “Lui&Lei” – porteranno a sei (!) le corse in programma nella “due giorni”: Una “Kids Run” dedicata ai bambini di elementari e medie ed una Family Run, ovvero una passeggiata non competitiva riservata alle famiglie che vogliono trascorrere una piacevole giornata all’aria aperta (entrambi gli eventi, in collaborazione con la libreria “Bubusettete” di Gloria Carbonara, sono in programma nella giornata del sabato).

L’Area Expò, inoltre, che lo scorso anno aveva creato qualche “ingorgo” attorno al quartier generale, verrà allestita questa volta sulle ampie strade del lungomare e dunque in un’area molto più estesa.

Infine, nell’edizione 2025 tutti i partecipanti saranno premiati con una pregiata medaglia ricordo.

Tra le novità emerse nella conferenza stampa il progetto, per il 2025, di creare la prima maratona della città, un’iniziativa caldeggiata anche dall’assessore allo sport Gianni Grandu: “Con il recente spettacolo dell’Iron Man – ha spiegato il vicesindaco – Cervia ha consolidato la sua immagine di città dello sport. Ecco perché la creazione di una maratona, che è la regina delle discipline sportive, ci sembra la naturale evoluzione di un calendario sportivo che deve puntare all’eccellenza”.

Presente, come sponsor tecnico, anche l’iconico marchio di abbigliamento tecnico Joma, rappresentato per l’occasione da Riccardo Clima, responsabile running Italia.

Nella foto la responsabile marketing Maria Espedita Salomone, l’assessore allo sport Gianni Grande e l’organizzatore della Cervia Run Marco Morigi