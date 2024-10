Taglio del nastro per la nuova Torelli Agenzia Immobiliare

In viale Trento a Cesenatico oltre cento persone hanno partecipato sabato scorso al taglio del nastro della nuova Torelli Agenzia Immobiliare, nata nei locali che furono del My’s e, ancor prima, del Moma. L’inaugurazione, per la verità, era stata programmata una settimana prima ma, a causa della violenta alluvione che si è abbattuta su Cesenatico, lo staff di Torelli aveva deciso saggiamente di prorogarla di una settimana.

Una giornata di grande festa in cui tante persone hanno potuto visitare i nuovi locali, dove ci sono un’ampia reception, cinque moderni uffici per altrettanti agenti immobiliari, una sala riunioni e uno spazio con tecnologia multimediale per consentire di visionare gli immobili in tutti gli aspetti.

In questa nuova avventura l’imprenditore romagnolo Giovanni Torelli è affiancato da una decina di persone fra dipendenti e collaboratori, tra cui spiccano gli agenti Isabella Morelli, Pasquale Minguzzi, Giancarlo Paganelli, Mattia Domenichini, Daniele Della Pasqua e Daniela Prey; le segretarie sono Benedetta Bazzocchi e Marcellina Battaglino.

Il team di questa nuova agenzia ha un portafoglio di oltre 700 clienti ed altrettanti immobili in compravendita, fra appartamenti, ville, alberghi, ristoranti, negozi, terreni ed altre attività commerciali.

La struttura segue i clienti in tutto e offre un servizio “all inclusive”, mettendo a disposizione studi ed uffici tecnici, imprese edili per eventuali lavori di ristrutturazione, studi notarili ed un broker per curare al meglio l’aspetto finanziario e l’accensione di mutui. Il personale si occupa inoltre di tutti i tipi di documentazioni edilizie ed urbanistiche a 360 gradi, inclusi i percorsi per le sanatorie.

All’inaugurazione hanno partecipato molti imprenditori e professionisti della zona. Al tradizionale taglio del nastro il sindaco Matteo Gozzoli si è complimentato con tutti i componenti della Torelli Agenzia Immobiliare augurando a tutti “buona fortuna”.