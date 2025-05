L’Italia si prepara all’Europeo: raduno a Cesenatico

A venticinque anni dalla memorabile notte di Bratislava – quando una doppietta di Andrea Pirlo nella finale contro la Repubblica Ceca consegnò all’Italia il quarto dei suoi cinque titoli continentali – la Nazionale Under 21 si prepara a fare ritorno in Slovacchia per disputare la fase finale del Campionato Europeo.

Il commissario tecnico Carmine Nunziata ha convocato 28 giocatori per il raduno preparatorio che si terrà a Cesenatico da martedì 27 a sabato 31 maggio.

Da lunedì 2 giugno la squadra si trasferirà al Centro Preparazione Olimpica di Tirrenia per proseguire la preparazione, in vista della partenza per la Slovacchia prevista nel pomeriggio di domenica 8 giugno. La lista definitiva dei 23 Azzurrini che prenderanno parte all’Europeo dovrà essere comunicata alla UEFA entro la mezzanotte di mercoledì 4 giugno.