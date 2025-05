Arriva a Cesenatico “Mosaico in tour”

Al via la 19ª edizione di “Mosaico in tour”, la rassegna di laboratori creativi che per tutta l’estate porterà l’arte del mosaico sulle spiagge della Riviera romagnola, dai lidi ferraresi fino a Riccione.

Uno degli appuntamenti più attesi è in programma lunedì 26 maggio al Bagno Conti di Cesenatico, dove si terrà un laboratorio speciale con gli allievi della scuola Dante Arfelli. Parteciperanno tutte le classi, per un totale di oltre 100 bambini. Un’occasione festosa per concludere l’anno scolastico all’aria aperta, grazie all’organizzazione della Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico.