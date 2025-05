Salvataggio in mare, ecco gli eroi a 4 zampe

“Siamo tutti volontari e siamo in assistenza ai bagnini di salvataggio. In accordo con cooperativa e guardia costiera, posizioniamo i nostri gazebo in spiaggia. Di solito sono due per weekend, sabato e domenica, e in ogni postazione ci sono almeno 3 unità cinofile (3 cani e 3 uomini)” spiega Fabio.

“Il cane è il nostro vero motore – sottolinea – anche noi andiamo in ausilio con il baywatch (il salvagente ovale reso celebre dalla fortunata serie tv anni ’90, ndr) e il sup, ma sia in caso di intervento semplice che in quelli più complessi dove spendiamo molte energie ci si appiglia al cane che ci trascina fino a riva” racconta l’istruttore.