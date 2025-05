Pilotti sfida Gozzoli per la segreteria territoriale: gli appuntamenti

Calendario delle assemblee (tutte in orario serale 20:45).

28 maggio

Cesena – Vallesavio e Borello | Bar Rock’n’Roll, Via San Vittore 1126 – San Vittore

29 maggio

Verghereto | Sala consiliare Comunale, Via Caduti d’Ungheria 11 – Verghereto

Gatteo | Circolo Arci Fiumicino, Via Gatteo-Fiumicino 6/7

3 giugno

Cesena – Fiorenzuola | Circolo Arci La Fiorita, Via del Mare 437 – Cesena

Cesenatico | Sede PD, Via Milano 48/D – Cesenatico

Montiano | Sede PD, Via Battisti 5 – Montiano

4 giugno

Cesena – Al Mare e Rubicone | Bar Capriccio, Via C. Prampolini 55 – Ponte Pietra

Cesena – Cervese Sud | Casa del Popolo di S. Egidio – Cesena

Longiano | Circolo Arci di Balignano, Via Massa 264 – Balignano

5 giugno

Mercato Saraceno | Centro Auser, Via Pertini 3 – Mercato Saraceno

Cesena – Oltresavio | Sala Quartiere Oltresavio, Piazza Anna Magnani – Cesena

6 giugno

Sogliano al Rubicone | Ex Casa del Popolo – Rontagnano

9 giugno

Cesena – Centro Urbano | Sede PD, Viale Bovio 48 – Cesena

Cesena – Dismano | Sede Quartiere Dismano, Via Kuliscioff 200 – Pievesestina

San Mauro Pascoli | Biblioteca Comunale, Piazza Mazzini – San Mauro Pascoli

10 giugno

Borghi | Bar Lago delle Querce, Via Di Vittorio 101 – Masrola Borghi

11 giugno

Roncofreddo | Casa Carnacini, Via Da Vernano 25 – Roncofreddo

12 giugno

Cesena – Cesuola | Circolo Arci di Ponte Abbadesse, Via Sorrivoli – Cesena

Cesena – Ravennate | Sede Quartiere Ravennate, Via T. Galimberti 75 – Martorano

Gambettola | Sala Fellini, Corso Mazzini 75 – Gambettola

Savignano sul Rubicone | Sala Galeffi presso Municipio, Piazza Borghesi – Savignano sul Rubicone

13 giugno

Bagno di Romagna | Palazzo Pesarini, Via G. Verdi 2/4 – San Piero in Bagno

Cesena – Cervese Nord | Circolo Arci Bagnile, Via Rovescio 2101 – Bagnile.