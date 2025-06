Mostra di astrofotografia in ricordo di Lucio Briganti

Dopo l’inaugurazione, alle 17,00 si terrà un concerto per la pace dal titolo Silenzi di Guerra e Voci per la Pace di con letture di Monica Briganti e musiche del pianista Andrea Ruscelli. Il concerto è dedicato in ricordo di Clelia Rossetti Briganti e di Lucio Briganti, militanti per la pace, la libertà e la giustizia sociale. Il reading a cura di Monica Briganti, attrice e regista del Teatro delle Lune, comprende poesie tratte dallo spettacolo ” E come potevamo noi cantare…”. Questo spettacolo inaugurato in occasione della marcia per la pace Perugia Assisi del 2018 a Perugia e presentato poi con successo in diverse città italiane.