Podere Salmastro, in cantiere un agriturismo

Podere Salmastro, l’appuntamento a pochi passi dal mare, tra divertimento e gusto è pronto a ripartire tra conferme e novità.

“La data prevista per la riapertura è il 27 giugno, con la nostra Piadineria Agricola e il labirinto nel mais. Abbiamo avuto qualche perplessità per via dell’alluvione di ottobre: c’è stata, infatti, una problematica con i fossi dove il mais faticava a crescere causa l’acqua morta dell’alluvione così lo abbiamo ripiantato”, raconta Emiliano Bocchini, titolare del podere.

Il labirinto, che da anni mette d’accordo grandi e piccini e divertimento assicurato, ogni anno ha ospitato un tematica diversa…: “Quest’anno abbiamo deciso che sarà la Romagna… come la intendiamo noi… lo scoprirete! Dalla data dell’apertura in avanti, poi, pubblicheremo i vari calendari con le attività in programma e in collaborazione con altre realtà”, anticipa soddisfatto Emiliano.