Trenitalia Tper Informa, il canale telegram per viaggiare informati

Un’informazione tempestiva per viaggiare meglio: Trenitalia Tper attiva un nuovo canale Telegram per informare in tempo reale i viaggiatori dei treni regionali.

Il canale Trenitalia Tper Informa fornirà aggiornamenti tempestivi su eventuali variazioni del servizio, sia programmate (come potenziamento dell’offerta, lavori o scioperi), sia impreviste, con l’obiettivo di supportare chi è in viaggio o sta pianificando i propri spostamenti. La gestione è affidata a un team esperto in assistenza alla clientela e comunicazione digitale, in coordinamento con la sala operativa che monitora oltre 900 corse giornaliere.

Per iscriversi, basta cercare “Trenitalia Tper Informa” su Telegram o scansionare il QR Code allegato.

“L’informazione puntuale e accessibile, anche dell”ultimo miglio’, è un supporto fondamentale per gli utenti del trasporto pubblico- dichiara l’assessora regionale alla Mobilità e ai Trasporti, Irene Priolo-. Il nuovo canale Telegram di Trenitalia Tper rappresenta un passo avanti importante, perché consente alle persone di viaggiare in modo più consapevole e sereno, con aggiornamenti in tempo reale direttamente sul proprio smartphone. Insieme a un’offerta sempre più ricca, capillare e sostenibile questo strumento rafforza la nostra strategia per una mobilità sempre più vicina ai bisogni di chi sceglie il treno ogni giorno, o anche solo per le vacanze.

“In quest’ottica- prosegue Priolo-, continueremo a sostenere il miglioramento dell’offerta e dei servizi perché crediamo in un sistema ferroviario regionale che sia sempre più all’altezza delle aspettative di cittadini e visitatori”.