Ferragosto in Romagna: ecco cosa fare

In Romagna, il Ferragosto non è solo una festa: è un’esperienza diffusa, un intreccio di emozioni che attraversano borghi e spiagge, castelli e porti, con un calendario fitto di eventi che esalta l’anima del territorio.
Ogni Comune, infatti, diventa teatro di suggestioni uniche: tra fuochi d’artificio sul mare, concerti all’alba, cene sotto le stelle, rievocazioni storiche, spettacoli e momenti di spiritualità. Dalla costa all’entroterra, dalla Riviera riminese alla Darsena di Ferrara, passando per le saline di Cervia e i boschi del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Ferragosto lascia spazio al divertimento per tutte le età e alla voglia di stare insieme.
A Rimini e dintorni…
A Rimini, Ferragosto si apre nel segno della spiritualità e della riflessione. Il 15 agosto all’alba, la battigia del Bagno 62 accoglie la tradizionale Santa Messa in riva al mare, celebrata dal Vescovo. Il sole che sorge all’orizzonte, il rumore delle onde, la sabbia ancora fresca della notte: tutto contribuisce a rendere questo momento una vera esperienza dell’anima. Sempre il 15 agosto, dalle prime ore della sera, la Rimini Beach Arena diventa il cuore pulsante della musica elettronica internazionale con Cocoricò On The Beach. Un evento attesissimo che trasforma la spiaggia in un tempio sonoro, un rito collettivo dove mare, musica e libertà si fondono in un’unica, vibrante atmosfera. In consolle, nomi di primo piano della scena mondiale come PAWSA, Seth Troxler, Omar S, Miguel & Tons e DJ Cream, pronti a far ballare migliaia di persone fino a notte inoltrata. Accanto a questi momenti, proseguono gli appuntamenti fissi dell’estate riminese: ogni mercoledì sera il centro storico si anima con la Rimini Shopping Night, tra negozi aperti fino a tardi, musei visitabili in notturna, musica, arte e gastronomia. Il 13 agosto sarà una nuova occasione per scoprire la città tra le sue luci serali e i profumi estivi. Infine, l’Arena degli Agostiniani propone il Cinema sotto le stelle, con titoli di qualità che impreziosiscono le serate ferragostane: il 12 agosto sarà la volta di “La stanza accanto” di Pedro Almodóvar, mentre il 17 agosto si proietterà “The Day of the Fight” di Jack Huston, in collaborazione con Sportellate.
A Bellaria Igea Marina, la vigilia di Ferragosto è illuminata da uno degli eventi più attesi: i fuochi d’artificio musicali del 14 agosto, alle ore 23, sulla riva di via Pinzon a Igea Marina. Il porto canale si trasforma in uno spettacolo di riflessi e luci, dove la musica accompagna ogni esplosione in cielo. All’alba del giorno seguente, alle ore 6 del 15 agosto, nel piazzale Capitaneria di Porto, si celebra l’Assunzione della Beata Vergine Maria con una messa rock, con liturgia accompagnata da chitarra elettrica e percussioni, grazie alla Parrocchia Nostra Signora del Sacro Cuore.
A Misano Adriatico, il 14 agosto in piazzale Roma, alle ore 23.45, i fuochi si specchieranno sul mare, regalando un colpo d’occhio emozionante, tra colori e musica. Il giorno di Ferragosto sarà una vera esplosione di eventi: la serata si articolerà su tre location. In piazza Repubblica alle 21.30 il concerto “Rock in Music” rileggerà le grandi colonne sonore del cinema in chiave rock, mentre al Parco del Sole a Misano Brasile la “Family Night” animerà la serata con giochi e spettacolo per tutte le età. A Portoverde, in piazzale Colombo, le coreografie del gruppo “Nirea Danze” regaleranno un momento di eleganza e danza.
A Cattolica, il 15 agosto la festa esplode tra musica e cielo: alle ore 21.30 in piazza Primo Maggio, la Dino Gnassi Corporation porterà lo show “Swingammore“, un concerto spensierato e coinvolgente che accompagnerà il pubblico fino all’attesissimo spettacolo pirotecnico, previsto subito dopo il concerto, sulla spiaggia libera antistante. La notte di Ferragosto diventa così una celebrazione di musica e luce.
A Riccione, la notte del 14 agosto si tinge di note con Giuliano Palma, in concerto alle 21 in piazzale Roma. Dopo il concerto ci sarà lo spettacolo di fuochi d’artificio per festeggiare il Ferragosto. Da non perdere anche le mostre, come “Mare Magnum” a Villa Mussolini, fino al 5 ottobre. Da non perdere l’appuntamento del 17 agosto, all’alba: la spiaggia libera di piazzale San Martino ospiterà il concerto “Albe in Controluce” con Antonella Ruggiero accompagnata da Renzo Ruggieri alla fisarmonica, in un’esperienza emozionante tra jazz e tradizione. Sempre a Riccione, ogni mattina e ogni sera dall’11 al 17 agosto, piazzale Roma si trasforma in un tempio del benessere con la Wellness Academy: all’alba sessioni dolci come yoga e meditazione; al tramonto, dalle 18.30 alle 20.30, allenamenti energici con discipline come power yoga e total body.
A Verucchio, il 15 agosto alle ore 21 la Rocca Malatestiana ospita “Rocca Noir”, una visita guidata a lume di candela tra passaggi segreti, storie d’amore e leggende medievali. Lo stesso luogo accoglierà, il 16 agosto all’alba, l’ultimo appuntamento dei “Concerti all’alba” con l’ensemble NMP Brass. Il giorno di Ferragosto, al tramonto, la Rocca del Sasso si apre invece al “Picnic panoramico” firmato Croste di Pane, seguito da una visita teatralizzata a lume di candelabro. Per chi ama la storia e l’archeologia, dal 14 al 17 agosto sarà possibile partecipare a visite guidate mattutine alla Rocca e al Museo Archeologico.
A Gemmano, nel centro storico, prosegue fino al 15 agosto la Sagra della Pappardella al Cinghiale: sapori decisi, cucina casalinga, musica popolare e una cornice naturale incantevole rendono l’esperienza imperdibile. Un evento gastronomico che promuove la cultura e la biodiversità dell’entroterra.
Mondaino, dal 14 al 17 agosto, ospita l’attesissimo Palio del Daino. Il borgo medievale si trasforma in un tuffo nel passato, tra giochi, rievocazioni storiche, artigiani, spettacoli di fuoco e musica rinascimentale. Un intero paese coinvolto in un’atmosfera d’altri tempi, tra oche, contrade in sfida e cibo “giusto et salutare”.
A Montegridolfo, dal 13 al 16 agosto, il Castello accoglie l’evento diffuso “L’amore e l’arte muovono il mondo”, con artisti, musica e poesia. Qui si respira una magica energia, tra scorci antichi e performance creative. La sera del 15 agosto, invece, “La Montegridolfo Liberata” ricrea la liberazione del borgo nel 1944: un evento unico nel panorama italiano per qualità e profondità storica.
A Montescudo – Monte Colombo, il Ferragosto è il cuore della Festa della Madonna di Valliano, tra processione, cori e momenti di fede. Sempre nel Comune, il 9 e 10 agosto si celebra la Sagra della Patata: stand gastronomici, mercatini e gnocchi per tutti. Il 14 agosto a Monte Colombo si svolge la suggestiva serata “Decamerone – Mille e una notte in Valconca“, con letture e tramonto nel Giardino Contucci.
A Morciano di Romagna, il 15 agosto il Decamerone torna protagonista nel cortile della Biblioteca Mariotti con la rassegna “Mille e una notti in Valconca”. Il giorno successivo, il 16 agosto, in piazza Risorgimento prende vita la storica Sagra degli Spaghetti, che proseguirà anche domenica 17 tra gusto e convivialità.
A Pennabilli l’11 agosto la Cena in Bianco trasforma il centro in un elegante salotto sotto le stelle, con abiti bianchi e mise en place portate da casa. Il 14 agosto la piazza si anima con il concerto dei Margò 80, la tribute band degli anni ’80/’90/2000, mentre il 17 agosto si balla con la serata danzante dedicata al liscio, per riscoprire le tradizioni romagnole.
A Coriano, la sera del 14 agosto è dedicata alla magia del teatro di figura: alle ore 21.30, in via Cerasolo 1 nella frazione di Ospedaletto, andrà in scena lo spettacolo “Le avventure di Fagiolino” con I Burattini di Michael, regalando ai più piccoli – e non solo – un momento di divertimento e tradizione popolare sotto le stelle.
A San Clemente, il 16 agosto all’alba la Terrazza di Piazza Mazzini accoglie un altro appuntamento con il Decamerone per la rassegna “Mille e una notti in Valconca”. Mentre a San Giovanni in Marignano, il 12 agosto si racconta Lee Miller con “Artiste fuori dal Comune”, mentre il 13 si proietta “Alla ricerca di Nemo” sotto le stelle.
Infine, a Saludecio, dal 10 al 13 agosto, l’Osservatorio Copernico celebra le Perseidi con le “Serate delle stelle cadenti”, tra osservazioni e fascino del cielo notturno.
A Forlì-Cesena e dintorni….
Nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, il suggestivo Sentiero degli Gnomi di Bagno di Romagna diventa lo scenario di due momenti unici. La sera del 15 agosto, alle ore 21, il bosco si accende di magia con “Lanterne al Sentiero degli Gnomi”, una passeggiata notturna tra gli alberi, illuminati solo dalla luce tremolante delle lanterne. Qualche giorno prima, il 10 agosto alle 17, le Olimpiadi degli Gnomi coinvolgeranno grandi e piccini in giochi e attività all’insegna della fantasia, creando un ponte ideale tra natura ed educazione ambientale.
Spostandoci a Bertinoro, la musica d’autore conquista l’aria d’estate con l’Orchestra Senzaspine che il 12 agosto si esibirà in “Morricone & Friends“, un omaggio struggente e potente al grande maestro del cinema. A completare l’esperienza culturale, sabato 16 agosto si terranno le consuete visite guidate del borgo, con partenza alle 18.30 dalla Welcome Room in Piazza della Libertà.
Nel territorio di Castrocaro Terme e Terra del Sole, l’estate si tinge di natura e stelle. Martedì 12 agosto, in occasione della notte di San Lorenzo, l’Oasi Gregorina accoglierà i visitatori per “Sotto le stelle”, un’esperienza immersiva tra colori, suoni e biodiversità, con la possibilità di osservare le Perseidi grazie alla guida esperta del Gruppo Astrofili Forlivesi. Lo stesso giorno prende il via anche la Festa della Birra nella frazione di Pieve Salutare. La notte di Ferragosto sarà all’insegna del jazz con “Jazz in Present Time”, il concerto dei Fabulous Five accompagnati dalla grande vocalist americana Irene Robbins, in programma alle 21 in Piazza Machiavelli. Il giorno seguente, il 16 agosto, è la volta della Festa di San Rocco: dalle prime ore del mattino, Viale Marconi si riempirà di bancarelle, artigianato, prodotti locali, animali da fattoria, musica itinerante e una visita gratuita alla Chiesa di San Rocco.
A Cesenatico, il Ferragosto è una festa che nasce dal mare. Si comincia il 10 agosto con un concerto all’alba sulla spiaggia libera di Ponente, dove le note dei Woodoo Child daranno vita a un tributo alla leggendaria Woodstock e alla musica degli anni ’60. Il 14 agosto, dalle ore 19, la Rustida torna a profumare il Porto Canale, con pesce fresco cucinato dai pescatori della Cooperativa Casa del Pescatori. Venerdì 15, il giorno dell’Assunzione, si apre con la Messa solenne in piazza Ciceruacchio alle 8. Segue la suggestiva benedizione del mare, con la statua della Madonna imbarcata sul peschereccio “Sirio” e accompagnata dalle note del quintetto di ottoni Springtime Brass. Al rientro, processione a piedi fino alla chiesa di San Giacomo e Messa finale alle 11.
Per ricordare Raoul Casadei nel giorno del suo compleanno, il 15 agosto, i Comuni di Gatteo e di Cesenatico gli dedicano una lunga notte al Liscio. Dalle 21, in piazza Romagna Mia, va in scena il “Balamondo World Music Festival”: la Mirko Casadei Big Band salirà sul palco insieme all’Orchestra Sinfonica FORLÌMUSICA, dando vita a un’inedita fusione tra musica classica e liscio romagnolo. Una produzione originale che vedrà 30 musicisti impegnati in uno spettacolo emozionante e raffinato.
A Gatteo Mare, il palco dell’Arena Rubicone si accende ogni sera. Il 14 agosto l’atteso concerto di Fabrizio Moro farà vibrare l’estate, seguito da uno spettacolo pirotecnico. La settimana è costellata di concerti e tributi, dal Liscio Live Club all’omaggio a Mina, Mia Martini e Loredana Bertè del Cristina Di Pietro Quartet, fino ai Roxy Bar il 16 agosto, per chi ama Vasco, e al tributo a Claudio Baglioni con Igor Minerva il 17. Gatteo paese non è da meno: il 9 e il 10 agosto, nella storica Piazza Vesi, si festeggia San Lorenzo con Max Giusti e il concerto di Alberto Bertoli, entrambi accompagnati da fuochi d’artificio finali.
Tra le montagne, Santa Sofia ospita dal 11 al 15 agosto uno degli appuntamenti più amati dell’Alta Valle del Bidente: il festival “Di strada… in strada”, che porta teatro di strada, circo e musica in varie frazioni e nel capoluogo, con spettacoli quotidiani e artisti da tutto il mondo. A Premilcuore, dal 15 al 17 agosto va in scena la Sagra della Fiorentina, un’ode gastronomica alla celebre bistecca, preparata con passione e servita ogni sera all’Area Feste dalle 18.30.
A Ravenna e dintorni…
Il 10 agosto i fuochi d’artificio tornano a illuminare la foce del Savio, punto di incontro tra Lido di Classe e Lido di Savio. Alle 23.00, il cielo si accende sopra la linea che separa e unisce le due località, regalando una visione incantata a migliaia di spettatori. Poco dopo, alle 23.30, anche Casalborsetti saluta la notte di San Lorenzo con un’esplosione di colori che si sprigionano tra Bagno Oasi e Bagno Molo.
La sera successiva, lunedì 11 agosto, Marina Romea si prepara a vivere la sua notte di luce, con i fuochi previsti alle ore 23.00 presso i Bagni Boca Barranca, Mercurio, Battigia 42 e Graziella 44. Si rinnova così la tradizione che fa della costa nord ravennate un palcoscenico privilegiato per l’incanto estivo.
Il giorno di Ferragosto, venerdì 15, i fuochi trovano la loro sintesi più solenne e scenografica nel Porto di Ravenna. Alle 23.30, il molo guardiano Nord di Porto Corsini ospita “I Fuochi del Candiano”, uno spettacolo potente, capace di riflettersi sull’acqua del canale e di chiudere idealmente il ciclo delle notti pirotecniche.
Intanto, Ravenna si prepara a salutare l’estate con la chiusura di “Ravenna Bella di Sera”, la rassegna che ogni sera, dal 10 luglio al 15 agosto, anima Piazza San Francesco con concerti, spettacoli e aperture straordinarie nel centro storico. Il 15 agosto è il giorno clou anche per “Mosaico di Notte”, il programma di visite guidate e concerti nei luoghi simbolo della città.
Il Ferragosto a Cervia propone musica, arte, incontri e meraviglie naturali. Nella notte di San Lorenzo, il 10 agosto, la spiaggia libera sul Lungomare Grazia Deledda diventa il teatro di una festa luminosa, mentre pochi giorni dopo, il 12 agosto, Pinarella ospita il concerto della Banda Città di Cervia in Piazza Repubblica. Milano Marittima propone due serate di jazz d’autore con il FestiJazz, il 12 e 13 agosto, e accoglie, lungo il Lungomare all’altezza dei Villini a Mare, la mostra “Razza Umana” di Oliviero Toscani, visitabile fino al 30 settembre. Il 15 agosto, il giorno tanto atteso si apre con un concerto all’alba sulla spiaggia libera di Cervia, dove la Grande Orchestra Città di Cervia accompagna il risveglio del mare e dei cuori. Nel pomeriggio, alle 18.30, l’evento “Ferragosto con gli Autori” accoglie il pubblico presso l’area della Torre San Michele per la 33ª edizione de “La Spiaggia ama il Libro”, con lo sbarco simbolico degli autori e l’incontro con il pubblico. Le emozioni continuano in tutta la città: alla Tagliata di Cervia, il Parco dei Gemelli ospita una serata di cabaret con Enrico Zambianchi e Virgigno, mentre a Pinarella, in Piazza Unità, la musica dal vivo del Duo Made in Italy accompagna la sera di Ferragosto.
Chi ama la natura potrà spingersi fino al Centro Visite NatuRa di Sant’Alberto. Il 14 agosto si terrà l’escursione serale “Argine degli Angeli”, mentre il 15 sarà possibile esplorare l’Oasi di Boscoforte in due appuntamenti, alle 9 e alle 18, oppure salire in canoa tra cigni e fenicotteri. Nei giorni successivi, il 16 e il 17 agosto, il calendario si arricchisce con la visita alla “Foresta allagata”, una nuova escursione a Boscoforte e la suggestiva “Pedalata dei Fenicotteri al Tramonto”, che unisce sport, bellezza e silenzio.
Nel centro storico di Comacchio, la Festa di San Cassiano, patrono della città, scandisce i giorni dal 9 al 13 agosto con eventi suggestivi e coinvolgenti. Il momento più atteso si tiene il 13 agosto, alle ore 18.00, quando prende vita la Regata Storica: le imbarcazioni tipiche chiamate “vulicepi” solcano i canali in una sfida che rievoca la vita lagunare più autentica. Subito dopo la mezzanotte, il cielo sopra il Ponte San Pietro si accende con un grande spettacolo pirotecnico. Il giorno successivo, a Porto Garibaldi, la sera del 14 agosto è sinonimo di convivialità con la tradizionale Festa dell’Ospitalità. Sul porto canale, l’aria si riempie del profumo del pesce azzurro fritto offerto gratuitamente insieme a fette di anguria fresca. Il Ferragosto entra nel vivo al Lido delle Nazioni, dove la giornata inizia presto. Alle ore 8.00 ci si ritrova presso il piazzale del Lago delle Nazioni per poi partire, un’ora dopo, con l’ormai classico giro attorno al lago, una pedalata che unisce sport, paesaggio e senso di comunità. Alla sera, mentre il sole cala sull’Adriatico, il cielo si prepara a fiorire ancora una volta: i fuochi d’artificio sul mare si alzano in volo, disegnando l’orizzonte e regalando un Ferragosto spettacolare. Il gusto trova la sua casa dal 14 al 17 agosto al Lido di Spina, dove Piazzale Caravaggio ospita “La Plaza del Gusto“, un viaggio tra sapori internazionali e specialità locali in formato street food.
Anche Ferrara si prepara a vivere un Ferragosto indimenticabile lungo le rive del suo fiume. Fino al 10 agosto, la nuova Darsena fluviale ospita “Mangiafexpo 2025“, undicesima edizione della manifestazione che celebra la ristorazione locale, i prodotti tipici e la cultura gastronomica del territorio. Un villaggio del gusto a cielo aperto, dove è possibile scegliere tra decine di punti di degustazione e trascorrere serate estive tra piatti prelibati e relax. Poi, dal 13 al 17 agosto, la stessa Darsena si trasforma per accogliere i Rye River Days, il primo grande festival open air che unisce musica dal vivo, birra artigianale, street food e osservazione astronomica. Ogni sera, a partire dalle 19.00, si accende la magia: le birre Rye River, servite dallo storico Mr Ock, incontrano le specialità gastronomiche di strada, in un’atmosfera conviviale, giovane, aperta. Ma il cuore dell’evento è il palco galleggiante, allestito direttamente sul fiume, che ogni sera propone concerti live e DJ set, in un caleidoscopio musicale che spazia dall’autoriale all’elettronica.
