“Ferragosto Brunch Jazz”: la proposta di Casamadie

Sul palco, per l’intrattenimento musicale, salirà il “Fabio Nobile Jazz Quartet” con Alessandro Fariselli (sax tenore), Gabriele Zanchini (pianoforte), Milko Merloni (contrabbasso) e Fabio Nobile (batteria).

Nato nel 2012 a Cesena, Casamadie è cresciuta come una grande famiglia, espandendosi in tutta l’Emilia-Romagna e, da quest’anno, ha aperto un locale anche a Cesenatico dove ha portato il suo marchio di fabbrica, ovvero la cura artigianale e l’attenzione alla qualità. Il concept del locale è sempre lo stesso: far incontrare il gusto autentico con il benessere di ogni persona (Info e prenotazioni 353 4828987).