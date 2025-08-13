“Ferragosto Brunch Jazz”: la proposta di Casamadie
“Ferragosto Brunch Jazz”: la proposta di Casamadie

Si chiama “Ferragosto Brunch Jazz” l’evento organizzato il 15 di agosto (dalle ore 11) da “Casamadie”, il nuovo locale sull’esclusiva terrazza dell’Hotel Internazionale al civico 7 di via Ferrara proprio davanti ai Giardini al Mare. 

In programma un ricco brunch dolce & salato allestito in un grande tavolo conviviale con le prelibatezze food & drink di “Casamadie”, ed un complesso jazz di formidabile blasone che darà un tocco di magia a tutta l’atmosfera.

Sul palco, per l’intrattenimento musicale, salirà il “Fabio Nobile Jazz Quartet” con Alessandro Fariselli (sax tenore), Gabriele Zanchini (pianoforte), Milko Merloni (contrabbasso) e Fabio Nobile (batteria). 

Nato nel 2012 a Cesena, Casamadie è cresciuta come una grande famiglia, espandendosi in tutta l’Emilia-Romagna e, da quest’anno, ha aperto un locale anche a Cesenatico dove ha portato il suo marchio di fabbrica, ovvero la cura artigianale e l’attenzione alla qualità. Il concept del locale è sempre lo stesso: far incontrare il gusto autentico con il benessere di ogni persona (Info e prenotazioni 353 4828987).

