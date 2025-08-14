Fabrizio Moro e fuochi d’artificio a Gatteo Mare

Gatteo Mare si prepara a festeggiare la vigilia di Ferragosto 2025 con il tradizionale appuntamento di Ferragosto Live, l’atteso evento estivo organizzato dal Comune di Gatteo.

Giovedì 14 agosto (ore 21.30), all’Arena Rubicone, protagonista della serata sarà Fabrizio Moro, che porterà sul palco una tappa esclusiva del suo tour Fabrizio Moro Live 2025, realizzato in occasione dei suoi 25 anni di carriera. Il cantautore romano accompagnerà il pubblico in un intenso viaggio musicale, ripercorrendo i brani più significativi del suo repertorio, dagli esordi fino ai successi più recenti.

Una serata all’insegna della grande musica italiana, tra emozione e partecipazione collettiva. Ad affiancare Fabrizio Moro sul palco Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.

ph. Luigi Orru