La magia dell’ultimo concerto all’alba di Cesenatico
17 Agosto 2025

Concerti all’alba di Cesenatico. Istruzioni per l’uso. Stendere il telo sulla sabbia ancora tiepida. Ascoltare i musicisti che suonano come se fossero le 21 quando l’orologio segna le 6 del mattino. E le persone continuano ad arrivare, ad affollarsi. L’arena naturale della spiaggia libera di Piazza Spose non basta più, allora colorano gli scogli, siedono sui lettini; su un trattore per spianare l’arenile.

concerti all'alba 2025 ponente
concerti all'alba 2025 ponente

Ti godi l’incontro tra le vibrazioni dei colori dell’alba e le vibrazioni dei musicisti. Poi ci pensi un attimo e ti chiedi: cosa ci fa un cantante pugliese, che esegue alla perfezione un repertorio di Pino Daniele che era napoletano, a Cesenatico? La risposta è far emozionare le centinaia di presenti insieme alla band che vede tra i protagonisti Fabio Nobile da Cesenatico alla batteria.

concerti all'alba 2025 ponente
concerti all'alba 2025 ponente Fabio Nobile

Tra il serio e il faceto Savio Vurchio ha cantato e intrattenuto le centinaia di presenti. Di tutta risposta le centinaia di presenti hanno cantato, hanno fatto cori, chiesto brani e preteso il bis. Organizzazione impeccabile, gruppo impeccabile. Questa la formula alchemica prodotta quando ci sono professionisti al lavoro.

fotografi concerti alba

Sul finale anche i fotografi delle albe sono stati immortalati come piccolo ringraziamento per il loro contributo e partecipazione ai concerti all’alba che ahimè sono giunti al termine per questa edizione.

