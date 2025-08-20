Esce dal carcere e aggredisce la compagna: arrestato

La scarcerazione del soggetto è avvenuta infatti lo scorso 18 giugno e, nonostante la pena appena scontata, il soggetto ha ricominciato nuovamente dal mese di luglio ad aggredire la convivente, in particolare oltraggiandola, pedinandola, minacciandola di morte e costringendola perfino a trovare rifugio in una tabaccheria durante un’aggressione avvenuta per strada.

L’Autorità Giudiziaria ha quindi emesso a carico dell’uomo la misura cautelare più grave, quella della custodia in carcere, tenuto conto della gravità delle condotte e dell’elevato pericolo di una loro reiterazione.

L’uomo, senza fissa dimora, dopo aver lasciato l’abitazione familiare prima del periodo trascorso in carcere, per circa una decina di giorni ha fatto perdere le proprie tracce, rendendosi di fatto irreperibile

I militari della Stazione di Macerone, in occasione dei normali servizi di controllo del territorio, hanno notato la macchina dell’uomo parcheggiata per diversi giorni a Macerone, e, all’esito di mirati servizi di osservazione, lo hanno sorpreso e arrestato mentre stava raggiungendo la sua auto.

L’uomo è stato quindi accompagnato presso il carcere di Forlì. Risponderà nuovamente di maltrattamenti aggravati.