Maltempo, de Pascale: “Tutti al lavoro ma riviera pienamente operativa”

Il nubifragio che si è abbattuto nella nostra riviera tra la scorsa notte e le prime ore del mattino ha richiesto il lavoro di squadra, come sempre in queste situazioni, ma la riviera, a distanza di poche ore, è già nuovamente operativa.

Il Presidente della Regione, Michele de Pascale, dal Centro operativo (Coc) di Cervia – zona particolarmente colpita – dichiara: “Siamo vicini ai Comuni colpiti dal violentissimo nubifragio che nella notte si è abbattuto su diverse località della costa romagnola, in particolare nel cervese. Siamo in costante contatto con i sindaci e con le squadre degli operatori e dei volontari della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’ordine che sono al lavoro da ore per assistere le persone e mettere in sicurezza il territorio, ma siamo tutti in campo per rimediare a quanto successo e tornare al più presto alla normalità, come successo in situazioni analoghe, anche del passato recente. Peraltro, va sottolineato come la Riviera sia pienamente operativa: ognuno sta facendo la sua parte, per risollevarci già nelle prossime ore”.