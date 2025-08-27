Il Badafest raddoppia: si cercano volontari
Eventi e CulturaNews

Il Badafest raddoppia: si cercano volontari

By 27 Agosto 2025 No Comments

Sta per tornare il Badafest, la festa per ricordare Federico Manca, che si svolgerà per la sua quarta edizione sempre al Parco di Levante.

La grande novità di quest’anno è che il Badafest raddoppia con due giorni di musica, parole e convivialità sabato 20 settembre e domenica 21 settembre. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Cesenatico che ha deciso di sostenere e credere in questo momento di grande significato per tutta la città. Il ricavato dell’evento verrà devoluto ancora una volta in beneficenza. Nel 2022 Badafest ha donato € 2.300 al Centro Famiglie ASP del Rubicone; nel 2023 ha donato € 3.500 al Centro Famiglie ASP del Rubicone e € 500 all’associazione “I Bambini al primo posto”; nel 2024 ha donato € 6.000 al Centro Famiglie ASP del Rubicone, € 3.00 all’associazione “I Bambini al Primo Posto” e € 2.000 all’associazione “La Casa del Parco APS”. In totale le donazioni di questi anni hanno raggiunto € 12.800.

L’organizzazione cerca volontari sia per sabato 20 settembre che per domenica 21 settembre e per candidarsi occorre inviare una mail a “volontari@badafest.it” in cui sia specificato nome, cognome, numero di telefono e tipo di mansione a scelta tra bar/manovalanza/pulizia parco.

BadaFest
Unisciti al canale WhatsappUnisciti al canale Telegram

I primi nomi confermati sono: Aurolo Borealo, Danielle, Laguna Bollente, Lovvbombing, Djomi, Crookers Dj Set, Cosmetic, Weirdbloom, Cous Cous a Colazione, Cacao e tanti altri che saranno annunciati sul profilo instagram del Badafest.

Il Badafest nasce nell’estate del 2022 – spiegano gli organizzatori –  dal desiderio di trasformare un dolore profondo in un’azione concreta per il bene comune. È un evento dedicato a Federico Manca, per tutti “Bada”, un amico speciale la cui scomparsa ha lasciato un segno profondo nella comunità. L’idea è semplice e potente: partire da un’esperienza personale per generare qualcosa di bello, utile e significativo per il territorio. Crediamo in una generazione più consapevole, capace di chiedere aiuto senza vergogna.

Partendo dalle scuole – dove spesso le emozioni nascono, ma restano inascoltate – vogliamo contribuire a sfatare i tabù legati alla salute mentale. Attraverso l’arte, la cultura e l’ascolto, vogliamo ribadire un messaggio chiaro: chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma di forza. Il benessere psicologico non è un lusso: è un diritto. Ogni giovane ha il diritto di sentirsi accolto, ascoltato, mai invisibile. Dal 2022 la nostra missione è chiara: raccogliere fondi e destinarli integralmente a progetti che sostengono la salute mentale sul territorio. Vogliamo essere parte attiva del cambiamento, costruendo qualcosa di duraturo.

Il Badafest è più di una festa: è un ponte tra cultura, musica, arte e solidarietà. In tre edizioni, il festival è riuscito – in collaborazione con il Centro Famiglie ASP del Rubicone – a potenziare lo sportello psicologico attivo nelle scuole medie “Dante Arfelli” di Cesenatico. Ha inoltre sostenuto associazioni locali che operano nel sociale. Dopo un primo impegno sulla prevenzione, oggi – grazie alla collaborazione con la cooperativa Amici di Gigi – Badafest riesce a intervenire anche nei casi più fragili, quando la prevenzione da sola non basta».

Tags:

Inviando questo modulo acconsenti al trattamento dei dati secondo le vigenti norme di Privacy e diritto di autore. Per maggiori informazioni vai alla pagina Privacy e Cookie.

Leave a Reply