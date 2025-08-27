Il Badafest raddoppia: si cercano volontari

Sta per tornare il Badafest, la festa per ricordare Federico Manca, che si svolgerà per la sua quarta edizione sempre al Parco di Levante.

La grande novità di quest’anno è che il Badafest raddoppia con due giorni di musica, parole e convivialità sabato 20 settembre e domenica 21 settembre. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Cesenatico che ha deciso di sostenere e credere in questo momento di grande significato per tutta la città. Il ricavato dell’evento verrà devoluto ancora una volta in beneficenza. Nel 2022 Badafest ha donato € 2.300 al Centro Famiglie ASP del Rubicone; nel 2023 ha donato € 3.500 al Centro Famiglie ASP del Rubicone e € 500 all’associazione “I Bambini al primo posto”; nel 2024 ha donato € 6.000 al Centro Famiglie ASP del Rubicone, € 3.00 all’associazione “I Bambini al Primo Posto” e € 2.000 all’associazione “La Casa del Parco APS”. In totale le donazioni di questi anni hanno raggiunto € 12.800.

L’organizzazione cerca volontari sia per sabato 20 settembre che per domenica 21 settembre e per candidarsi occorre inviare una mail a “volontari@badafest.it” in cui sia specificato nome, cognome, numero di telefono e tipo di mansione a scelta tra bar/manovalanza/pulizia parco.