Segnalazioni nelle chat di quartiere portano all’arresto di un uomo

La mobilitazione dei cittadini nelle chat di quartiere si è rivelata ancora una volta uno strumento fondamentale per la sicurezza urbana e il controllo del territorio. Grazie alle segnalazioni tempestive condivise dai residenti, nel pomeriggio di oggi (lunedì 15 dicembre) è stato possibile arrivare all’arresto di un soggetto potenzialmente ricercato.
La segnalazione chiave è partita intorno alle 15.30, quando alcuni cittadini hanno notato una Peugeot 206 grigia aggirarsi in modo sospetto nella zona di Sala, un’area già attenzionata da tempo. Secondo quanto riportato nelle chat di quartiere, l’auto era presente da circa un mese, effettuando frequenti appostamenti per poi dileguarsi rapidamente da via Curiel verso una strada di campagna.
Un dettaglio che ha insospettito ulteriormente i residenti è stato il comportamento del conducente: ogni volta che qualcuno si avvicinava al veicolo, l’uomo si copriva il viso, alimentando i timori e rafforzando la convinzione che potesse trattarsi di una persona pericolosa o ricercata.
Le segnalazioni dei cittadini, inviate con precisione e continuità, hanno permesso alla Polizia Locale di intervenire in modo mirato. L’operazione si è conclusa con successo intorno alle 17:30, quando l’uomo è stato arrestato.