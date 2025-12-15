Segnalazioni nelle chat di quartiere portano all’arresto di un uomo

Un dettaglio che ha insospettito ulteriormente i residenti è stato il comportamento del conducente: ogni volta che qualcuno si avvicinava al veicolo, l’uomo si copriva il viso, alimentando i timori e rafforzando la convinzione che potesse trattarsi di una persona pericolosa o ricercata.

Le segnalazioni dei cittadini, inviate con precisione e continuità, hanno permesso alla Polizia Locale di intervenire in modo mirato. L’operazione si è conclusa con successo intorno alle 17:30, quando l’uomo è stato arrestato.