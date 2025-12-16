Tenta di borseggiare due anziane in centro: arrestato 25enne
Era stato scarcerato soltanto il giorno prima, ma è tornato immediatamente a colpire. Venerdì 12 dicembre 2025, un giovane di 25 anni di origine etiope è stato arrestato a Cesenatico grazie a un’operazione congiunta tra Carabinieri e Polizia Locale, con l’accusa di tentato furto con destrezza continuato. Su queste colonne avevamo già dato questa notizia, ma ora si aggiungono dettagli importanti. Spoiler… in barba alle aspettative, l’uomo è in carcere.
La dinamica: nel mirino due donne di 70 e 75 anni
Il pomeriggio di venerdì è stato segnato dalla paura nelle vie del centro cittadino. Il malvivente ha preso di mira due donne del posto, rispettivamente di 70 e 75 anni, seguendole e tentando di infilare la mano nelle loro borse per sottrarre portafogli e cellulari. In entrambi i casi, i colpi sono falliti grazie alla pronta reazione delle vittime e al tempestivo intervento di alcuni passanti, che hanno messo in fuga il giovane.
Operazione congiunta: il fermo dopo la caccia all’uomo
Dopo le segnalazioni al 112, è scattata una coordinata caccia all’uomo. La descrizione fornita dalle vittime ha permesso a una pattuglia della Polizia Locale di intercettare il 25enne in una via limitrofa, a pochi metri dal luogo dei tentativi di furto.
I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno poi condotto il soggetto in caserma per il fotosegnalamento. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo, privo di permesso di soggiorno, era stato scarcerato appena 24 ore prima per reati analoghi commessi a Cesena.
Il provvedimento: torna in carcere
Dopo la denuncia formale delle vittime e i riscontri raccolti dai Carabinieri della Stazione, il Sostituto Procuratore di Forlì ha disposto l’arresto. Durante l’udienza, il Gip del Tribunale di Forlì ha convalidato il provvedimento, disponendo per il 25enne la misura cautelare della detenzione in carcere.