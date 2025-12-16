Tenta di borseggiare due anziane in centro: arrestato 25enne

Era stato scarcerato soltanto il giorno prima, ma è tornato immediatamente a colpire. Venerdì 12 dicembre 2025, un giovane di 25 anni di origine etiope è stato arrestato a Cesenatico grazie a un’operazione congiunta tra Carabinieri e Polizia Locale, con l’accusa di tentato furto con destrezza continuato. Su queste colonne avevamo già dato questa notizia, ma ora si aggiungono dettagli importanti. Spoiler… in barba alle aspettative, l’uomo è in carcere.

La dinamica: nel mirino due donne di 70 e 75 anni

Il pomeriggio di venerdì è stato segnato dalla paura nelle vie del centro cittadino. Il malvivente ha preso di mira due donne del posto, rispettivamente di 70 e 75 anni, seguendole e tentando di infilare la mano nelle loro borse per sottrarre portafogli e cellulari. In entrambi i casi, i colpi sono falliti grazie alla pronta reazione delle vittime e al tempestivo intervento di alcuni passanti, che hanno messo in fuga il giovane.