Black out vodafone e fastweb, disagi anche a Cesenatico

Black out in provincia e non solo

Problemi alla rete in tutta la provincia di Forlì cesena, ma non solo. Dalle 10.30 circa le reti fastweb e Vodafone hanno conosciuto un black out importante.

Numerosi i disagi per chi, all’improvviso non ha più avuto campo, possibilità di navigare internet e in molti casi non ha potuto usare il pos per i pagamenti.