Black out vodafone e fastweb, disagi anche a Cesenatico

Black out in provincia e non solo
Problemi alla rete in tutta la provincia di Forlì cesena, ma non solo. Dalle 10.30 circa le reti fastweb e Vodafone hanno conosciuto un black out importante.
Numerosi i disagi per chi, all’improvviso non ha più avuto campo, possibilità di navigare internet e in molti casi non ha potuto usare il pos per i pagamenti.
Se, dopo qualche ora la linea fastweb è stata ripristinata, non si può dire lo stesso di Vodafone. L’improvviso black out delle reti fa riflettere sulla dipendenza che quotidianamente si ha dalla rete per quasi ogni attività che riguarda il nostro agire.