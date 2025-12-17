Oscar 2026: il corto “Playing God” nella shortlist. Orgoglio Emilia-Romagna

Il cortometraggio

Si tratta di “Playing God” cortometraggio di nove minuti in stop motion del regista bolognese Matteo Burani, anche artista e scultore, tra i fondatori con Arianna Gheller – che ha curato da sola tutta l’animazione del film – di Studio Croma, e realizzato a Bologna. Selezionato nella categoria Best Animated Short Film, è il corto che porta l’Italia a competere con altri 14 titoli scelti dai membri dell’Academy.

Un risultato storico, che premia un progetto indipendente e low-budget, sostenuto con un contributo regionale di 20.000 euro per un costo totale di poco meno di 56.000 euro, e cresciuto grazie a un lungo e articolato percorso artistico e produttivo durato sette anni che ha visto il coinvolgimento di partner francesi e il sostegno di importanti istituzioni culturali europee, mantenendo però un forte radicamento territoriale.

Il cortometraggio racconta di uno scultore ossessionato dall’idea della perfezione, che finisce per abbandonare tutte le sue creature poiché imperfette. Le sculture d’argilla prendono vita nell’oscurità del suo laboratorio, nel disperato tentativo di raggiungere il loro creatore. Una riflessione sulla fragilità umana, sull’emarginazione e sul bisogno di appartenenza: racconta di come il rifiuto e il giudizio possano condizionare ogni individuo, ma anche di come l’unione e la resilienza possano trasformare uno stato di marginalità in forza e in senso di comunità– sottolineano gli autori.