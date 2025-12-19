 Skip to main content
Ruspa al lavoro sulla spiaggia di ponente, ecco perché

Alessandro Mazza19 Dicembre 2025
pulizia spiaggia ponente

Mezzi pesanti al lavoro fin dalle prime ore del giorno

Ruspa e camion al lavoro fin dalle prime ore del giorno sulla spiaggia di Ponente. Nella nebbia e nel silenzio delle sei del mattino i fari dei mezzi erano al lavoto illuminando in parte una fetta di battigia. Erano intenti a ripulire l’arenile dai sedimenti del mare.

spiaggia ponente pulizia

Pulizia dell’arenile anche nel mare d’inverno

Si tratta di quella poltiglia scura che di ammassa sulla battigia e, anche se è composta di materiale organico, non è un bel vedere perché di colore scuro e poco si intona con le immagini della spiaggia, anche d’inverno.

Si tratta si piccoli sedimenti di legno che le mareggiate e le maree hanno portato fino a riva a riprova del fatto che l’ambiente fa il suo percorso m a che l’ultima tappa è la spiaggia.

Destò particolare fastidio e preoccupazione quando, nel 2024, si ammassarono quintali di detriti di questo tipo a fine stagione balneare proprio a causa delle mareggiate che avevano colpito la costa.

Cesenatico non è in una posizione fortunata sul versante delle correnti. Infatti ci sono molti fiumi nel tratto più a nord dell’Adriatico e la corrente, di norma, procede verso sud portando con sé i lasciti dei fiumi.

