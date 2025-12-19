Ruspa al lavoro sulla spiaggia di ponente, ecco perché

Pulizia dell’arenile anche nel mare d’inverno

Si tratta di quella poltiglia scura che di ammassa sulla battigia e, anche se è composta di materiale organico, non è un bel vedere perché di colore scuro e poco si intona con le immagini della spiaggia, anche d’inverno.

Si tratta si piccoli sedimenti di legno che le mareggiate e le maree hanno portato fino a riva a riprova del fatto che l’ambiente fa il suo percorso m a che l’ultima tappa è la spiaggia.

Destò particolare fastidio e preoccupazione quando, nel 2024, si ammassarono quintali di detriti di questo tipo a fine stagione balneare proprio a causa delle mareggiate che avevano colpito la costa.

Cesenatico non è in una posizione fortunata sul versante delle correnti. Infatti ci sono molti fiumi nel tratto più a nord dell’Adriatico e la corrente, di norma, procede verso sud portando con sé i lasciti dei fiumi.