Teatro Moderno, appuntamento con Vito

Nel one man show, Vito porta gli spettatori su un terreno a lui caro, quello del cibo e della cucina, in un excursus esilarante e spietato sul malsano e perverso rapporto tra l’uomo e il piano cottura. Tanti gli interrogativi che saranno affrontati durante la serata.

“Perché è scomparsa la rucola e siamo invasi dall’avocado? Chi ha deciso che non serve più la mezzaluna? Cosa ha trasformato il semplice gesto di nutrirsi in una nuova religione?”. Fino alla regina di tutte le domande: “Qual è l’altezza delle lasagne?”.