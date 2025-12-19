Teatro Moderno, appuntamento con Vito

Sabato 20 dicembre alle 21, salirà sul palco Vito, attore, comico divertente, ironico e pungente con “L’altezza delle lasagne“.
La stagione teatrale mostra, con questo spettacolo, uno dei suoi aspetti tipici: l’ essere poliedrico e riuscire ad accostare la prosa del precedente appuntamento ad un monologo esilarante. Uno spettacolo che tutti gli amanti della cucina dovrebbero vedere e che sta “macinando” tutti esauriti da qualche anno. E Cesenatico non è da meno, il teatro infatti ha registrato il pienone.
Nel one man show, Vito porta gli spettatori su un terreno a lui caro, quello del cibo e della cucina, in un excursus esilarante e spietato sul malsano e perverso rapporto tra l’uomo e il piano cottura. Tanti gli interrogativi che saranno affrontati durante la serata.
“Perché è scomparsa la rucola e siamo invasi dall’avocado? Chi ha deciso che non serve più la mezzaluna? Cosa ha trasformato il semplice gesto di nutrirsi in una nuova religione?”. Fino alla regina di tutte le domande: “Qual è l’altezza delle lasagne?”.
Lo spettacolo è promosso da Sillaba.
La biglietteria del teatro sarà aperta dalle 19.30. Alle 20.30 circa sarà possibile prendere posto a teatro. L’inizio della rappresentazione è previsto per le 21.
L’evento fa parte del cartellone dell’Ufficio Cultura del Comune di Cesenatico; media partner Radio Studio Delta.
Informazioni
Ufficio Cultura e Teatro, via Armellini 18 a Cesenatico. Tel. 0547 79274. Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì (escluso festivi) –teatrocomunalecesenatico.it – cultura@comune.cesenatico.fc.it