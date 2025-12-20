Furto in gioielleria: i carabinieri eseguono 4 misure cautelari

Le successive indagini, sviluppate dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cesenatico, sotto l’attenta direzione del Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica di Forlì, hanno consentito di ricostruire un quadro indiziario grave, preciso e concordante nei loro confronti. In particolare, attraverso un’articolata, complessa attività investigativa e meticolosi accertamenti sugli attrezzi rinvenuti nel corso del sopralluogo, sono riusciti a risalire all’esercizio commerciale dove erano stati acquistati, nel ravennate e, grazie all’analisi e comparazione dei filmati della videosorveglianza, effettuati con l’ausilio delle banche dati e dei programmi in uso all’Arma, sono risaliti agli indagati, persone di etnia nomade, già gravati da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

Il Giudice per le indagini preliminari, sulla base dei precisi, gravi e concordanti indizi raccolti e valutata la pericolosità degli indagati ha così disposto le misure cautelari nei loro confronti, contestando i reati di furto aggravato, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, misure eseguite dai militari di Cesenatico, insieme ai colleghi dei luoghi di dimora, dopo averli rintracciati tra le province di Ravenna e Fermo.