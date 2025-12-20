Natale in Romagna, gli appuntamenti

La Riviera riscopre il mare d’inverno: la spiaggia che vive tutto l’anno

Il mare d’inverno è più che un’immagine poetica: sulla Riviera diventa una vera esperienza, un modo nuovo di vivere la spiaggia anche nella stagione più silenziosa.

A Rimini, fino al 6 gennaio 2026, la spiaggia tra il bagno 1 e il bagno 63 ospita “Un Mare d’Inverno”, un percorso che reinterpreta la duna sopraelevata come un museo a cielo aperto. Trenta panchine artistiche, installazioni e un filo di luci accompagnano residenti e visitatori lungo l’orizzonte, celebrando la bellezza del mare nella sua stagione più intensa e raccolta. Un invito a scoprire che la spiaggia non chiude mai, ma cambia ritmo e si fa spazio di contemplazione, arte e passeggiate luminose. Sempre a Rimini, il mare d’inverno diventa anche scenario sportivo grazie ai Winter Challenge al Bagno Tiki 26: tre appuntamenti dedicati a chi vive la spiaggia come palestra naturale in ogni stagione.

A Riccione l’inverno si apre con nuove opportunità per rendere il litorale fruibile tutto l’anno: tavolini, sedie e coperture che animano la spiaggia anche nei mesi freddi, mentre il Samsara rilancia i Winter Beach Parties del 31 dicembre e del 1° gennaio, musica e tanto divertimento a pochi passi dalle onde.

Tra le novità del 2025, a Misano Adriatico trova spazio DHUNE, il nuovo format domenicale ideato dai team del Peter Pan e della Villa delle Rose. Tra pranzo, aperitivi e design contemporaneo, la spiaggia si trasforma in uno spazio da vivere con calma, gusto e creatività.

I lungomari della Riviera si animano per tutto l’inverno, facendo da scenario ideale per passeggiate, con i loro locali, bar e ristoranti pronti ad accogliere il pubblico.