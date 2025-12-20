Natale in Romagna, gli appuntamenti

In Romagna il Natale è molto di più di quello che ci si aspetta. Qui le feste mescolano natura, fantasia, tradizione e un pizzico di follia organizzata che rende questo territorio unico anche sotto le luci di dicembre.
In Romagna il Natale è un viaggio dentro paesaggi insoliti, tra boschi animati da gnomi, cavalli, foreste sommerse dall’acqua e Babbi Natale che scelgono mezzi di trasporto… alternativi.
La Riviera riscopre il mare d’inverno: la spiaggia che vive tutto l’anno
Il mare d’inverno è più che un’immagine poetica: sulla Riviera diventa una vera esperienza, un modo nuovo di vivere la spiaggia anche nella stagione più silenziosa.
A Rimini, fino al 6 gennaio 2026, la spiaggia tra il bagno 1 e il bagno 63 ospita “Un Mare d’Inverno”, un percorso che reinterpreta la duna sopraelevata come un museo a cielo aperto. Trenta panchine artistiche, installazioni e un filo di luci accompagnano residenti e visitatori lungo l’orizzonte, celebrando la bellezza del mare nella sua stagione più intensa e raccolta. Un invito a scoprire che la spiaggia non chiude mai, ma cambia ritmo e si fa spazio di contemplazione, arte e passeggiate luminose. Sempre a Rimini, il mare d’inverno diventa anche scenario sportivo grazie ai Winter Challenge al Bagno Tiki 26: tre appuntamenti dedicati a chi vive la spiaggia come palestra naturale in ogni stagione.
A Riccione l’inverno si apre con nuove opportunità per rendere il litorale fruibile tutto l’anno: tavolini, sedie e coperture che animano la spiaggia anche nei mesi freddi, mentre il Samsara rilancia i Winter Beach Parties del 31 dicembre e del 1° gennaio, musica e tanto divertimento a pochi passi dalle onde.
Tra le novità del 2025, a Misano Adriatico trova spazio DHUNE, il nuovo format domenicale ideato dai team del Peter Pan e della Villa delle Rose. Tra pranzo, aperitivi e design contemporaneo, la spiaggia si trasforma in uno spazio da vivere con calma, gusto e creatività.
I lungomari della Riviera si animano per tutto l’inverno, facendo da scenario ideale per passeggiate, con i loro locali, bar e ristoranti pronti ad accogliere il pubblico.
Rimini libera la creatività: tre spazi per sperimentare e creare
Matrioska organizza a Rimini il suo Temporary Labstore presso La Crocina in diverse date, offrendo laboratori creativi per bambini e un mercatino di artigianato, arte e design, con appuntamenti chiave il 20-21 dicembre, per prepararsi al Natale con attività e creazioni uniche.
Sempre il 20 e il 21 dicembre torna Wanderlust Officina Creativa – Christmas Edition, l’atteso appuntamento dedicato all’artigianato contemporaneo, che per la prima volta sceglie come cornice l’ex Cinema Astoria, protagonista di una nuova e ricca stagione di appuntamenti grazie al progetto “Ritorno all’Astoria”. Con la Serra di Natale firmata Giardini d’Autore, anche il giardino dei Palazzi dell’Arte si trasforma in un luogo intimo e contemporaneo, dove natura, cultura e convivialità si incontrano. Uno spazio che si anima con dj set, laboratori per grandi e piccoli e brunch, regalando al pubblico un’esperienza immersiva in uno scenario unico e suggestivo nel cuore della città dove il Natale incontra design, artigianato contemporaneo e la sostenibilità.
Addio slitta: Babbo Natale arriva con moto e SUP
In Riviera, poi, il Natale assume forme ancora più imprevedibili.
-A Misano Adriatico, patria delle due ruote, i Babbi Natale scelgono le due ruote dando vita, il 21 dicembre, ad un’originale parata che riempirà le vie del centro.
-A Faenza, nella stessa giornata, i motociclisti del territorio si trasformano in aiutanti di Babbo Natale, consegnando pacchi solidali nell’ambito dell’iniziativa Doni in Sella: un raduno rumoroso, vivace, animato dallo spirito di festa e dal desiderio di fare del bene.
Arte e luce: Milano Marittima splende come non mai
A Milano Marittima, la Rotonda Primo Maggio si illumina grazie all’opera We Rise by Lifting Others di Marinella Senatore, visibile fino al 6 gennaio. Un’installazione luminosa che arriva dopo essere stata esposta ad Art Basel e che in Romagna trova una nuova dimensione, diventando simbolo di comunità e dialogo. Qui il Natale si veste di luce contemporanea, arricchito da performance e musica che animano la città in un modo elegante e diverso dal solito.
A Forlì esperienze medioevali tra cavalieri e antichi stemmi
A Forlì l’inizio del periodo natalizio coincide con l’apertura di uno dei luoghi più affascinanti della città: la Rocca di Ravaldino torna infatti a vivere attraverso Forlì Experience in Rocca, un percorso che unisce storia, rievocazione e sapori antichi.
L’ultimo appuntamento di domenica 28 dicembre, chiude l’edizione 2025 con una giornata medievale, arricchita da una narrazione dedicata al mondo dell’olio e dell’oliva e da una degustazione guidata. Per i più piccoli torna anche un laboratorio creativo che permette di realizzare “corone d’inverno”, un modo semplice e festoso per salutare la fine dell’anno all’interno della cornice della Rocca.
La Romagna sul ghiaccio
Attraversando la provincia di Forlì-Cesena, si incontra la pista di Cesenatico, attiva fino al 6 gennaio nella cornice di Largo San Giacomo, a pochi passi dal Porto Canale. A Cesena, la grande pista di Piazza della Libertà accompagna l’intero programma natalizio fino al 6 gennaio ed è parte integrante del sistema di animazioni che coinvolge tutte le principali piazze del centro. A Predappio, la pista è presente per tutto il periodo che va dall’8 dicembre al 6 gennaio, distribuendosi tra le piazze delle diverse frazioni e affiancando iniziative, luminarie e attività per i più piccoli. A Forlì, infine, la grande pista di Piazza Saffi rimane attiva fino all’11 gennaio e rappresenta uno dei punti più frequentati dell’intero impianto natalizio cittadino, affiancando le scenografie luminose e gli eventi di “Forlì che Brilla”.