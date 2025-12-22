“Basta alcol”, ubriaco prende a pugni un barista

Movimentato weekend di controlli sulla costa. Un uomo è stato denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Cesenatico dopo aver aggredito violentemente il titolare di un bar in centro, “colpevole” solo di avergli negato l’ennesimo drink.
L’aggressione nel bar del centro
Il fatto più grave è avvenuto all’interno di un pubblico esercizio nel cuore della città. Un uomo, in evidente stato di ubriachezza manifesta, ha iniziato a minacciare pesantemente il barista che si era rifiutato di servirgli altri alcolici, vista la sua condizione alterata. La situazione è degenerata rapidamente: l’uomo ha scagliato un violento pugno al volto del barista. I militari sono intervenuti denunciando l’aggressore per percosse, violenza, minaccia e ubriachezza manifesta.
Giro di vite sulle strade: patenti ritirate e inseguimenti
Il servizio straordinario di controllo del territorio, svolto dal Nucleo Operativo Radiomobile nelle ore notturne, ha portato a risultati significativi anche sul fronte della sicurezza stradale:
Ubriachi al volante: tre automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza con tassi alcolemici tra 0,87 e 2,11 g/l. Le patenti sono state ritirate immediatamente.
Inseguimento e resistenza: un conducente in stato di alterazione ha forzato un posto di blocco dei Carabinieri. Dopo un breve inseguimento è stato bloccato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi ai test per alcol e droga.
Guida sotto effetto di droga: un altro uomo è risultato positivo al test rapido per stupefacenti e, dopo essersi rifiutato di svolgere gli accertamenti medici, ha subito il ritiro della patente.
Altri provvedimenti
L’operazione dei Carabinieri ha toccato anche altri fronti della legalità:
Immigrazione: un cittadino straniero è stato denunciato per permanenza irregolare sul territorio nazionale.
Lotta allo spaccio: quattro giovani sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di droga. Durante i controlli nei parchi e nei luoghi di ritrovo, sono stati sequestrati circa 10 grammi di hashish e marijuana, oltre a due dosi di cocaina.
Il bilancio finale parla di 8 persone denunciate alla Procura della Repubblica di Forlì, confermando l’impegno costante dell’Arma nella prevenzione dei reati e nella tutela della sicurezza pubblica a Cesenatico.