“Basta alcol”, ubriaco prende a pugni un barista

Giro di vite sulle strade: patenti ritirate e inseguimenti

Il servizio straordinario di controllo del territorio, svolto dal Nucleo Operativo Radiomobile nelle ore notturne, ha portato a risultati significativi anche sul fronte della sicurezza stradale:

Ubriachi al volante: tre automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza con tassi alcolemici tra 0,87 e 2,11 g/l. Le patenti sono state ritirate immediatamente.

Inseguimento e resistenza: un conducente in stato di alterazione ha forzato un posto di blocco dei Carabinieri. Dopo un breve inseguimento è stato bloccato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi ai test per alcol e droga.

Guida sotto effetto di droga: un altro uomo è risultato positivo al test rapido per stupefacenti e, dopo essersi rifiutato di svolgere gli accertamenti medici, ha subito il ritiro della patente.

Altri provvedimenti

L’operazione dei Carabinieri ha toccato anche altri fronti della legalità:

Immigrazione: un cittadino straniero è stato denunciato per permanenza irregolare sul territorio nazionale.

Lotta allo spaccio: quattro giovani sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di droga. Durante i controlli nei parchi e nei luoghi di ritrovo, sono stati sequestrati circa 10 grammi di hashish e marijuana, oltre a due dosi di cocaina.

Il bilancio finale parla di 8 persone denunciate alla Procura della Repubblica di Forlì, confermando l’impegno costante dell’Arma nella prevenzione dei reati e nella tutela della sicurezza pubblica a Cesenatico.