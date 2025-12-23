Furto alla Ducati di Borgo Panigale: recuperati pezzi MotoGP e Superbike da 200.000€

È successo durante una perquisizione domiciliare che i militari hanno eseguito a casa dell’uomo su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna nell’ambito di un’indagine per furto ai danni della DUCATI di Borgo Panigale, dove il soggetto aveva lavorato per conto di una ditta di impianti elettrici. Appresa la notizia del furto, avvenuto lo scorso novembre, i Carabinieri avevano avviato l’attività investigativa visionando le immagini di video sorveglianza, cercando di capire chi aveva avuto accesso al magazzino e risalire al presunto responsabile.