Viabilità stazione Cesena: riattivata la corsia bus e sosta “Kiss&Go”

La riorganizzazione dell’area prevede inoltre nuovi attraversamenti pedonali, sia sulla sola corsia bus sia sull’intera carreggiata, per garantire maggiore sicurezza ai pedoni. Sul lato nord della corsia riservata sono state individuate le fermate del trasporto pubblico di linea, distribuite su un tratto di circa 50 metri, e un’area di sosta dedicata ai taxi con sei stalli longitudinali.