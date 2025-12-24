 Skip to main content
Il sindaco Gozzoli in visita ai Vigili del Fuoco Volontari: “grazie per quello che fate”

Giulia Zannetti24 Dicembre 2025
vigili del fuoco volontari

Il sindaco Matteo Gozzoli ha ringraziato con un post sui social tutti coloro che anche nei giorni di festa mettono a disposizione il loro tempo per gli altri.

“Nei gironi di festa come la vigilia di Natale ci sono tante forze della nostra comunità che non si fermano: molti lavoratori e lavoratrici e anche tanti volontari che mettono il loro tempo a disposizione della comunità. Oggi sono passato a salutare i nostri Vigili del Fuoco Volontari per gli auguri di Natale. Grazie per tutto quello che fate!” – il messaggio social.

Immagine estrapolata dalla nota.

