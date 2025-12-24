Il sindaco Gozzoli in visita ai Vigili del Fuoco Volontari: “grazie per quello che fate”

Il sindaco Matteo Gozzoli ha ringraziato con un post sui social tutti coloro che anche nei giorni di festa mettono a disposizione il loro tempo per gli altri.
“Nei gironi di festa come la vigilia di Natale ci sono tante forze della nostra comunità che non si fermano: molti lavoratori e lavoratrici e anche tanti volontari che mettono il loro tempo a disposizione della comunità. Oggi sono passato a salutare i nostri Vigili del Fuoco Volontari per gli auguri di Natale. Grazie per tutto quello che fate!” – il messaggio social.
Immagine estrapolata dalla nota.