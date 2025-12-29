Archeologia e Vangeli, un tandem di eventi per conoscere la vita di Gesù

L’evento di approfondimento ha lo scopo di aiutare i presenti a conoscere meglio la vita quotidiana dei tempi di Gesù: cos’è e com’è fatta la Sinagoga, cosa sono i bagni rituali, cos’è la purità rituale e molto altro, per comprendere meglio i Vangeli.

L’argomento verrà sviluppato in due conferenze separate e complementari: la prima alle 18,45, la seconda alle ore 21.

Come in passato, tra le due conferenze sarà possibile consumare una cena a buffet (da prenotare ad Annalisa al numero 346 698 7444, entro il 29 dicembre, al costo di €10)