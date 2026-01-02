Il diario di bordo di Garibaldi, conferenza al Museo della Marineria

Mercoledì 8 Gennaio, alle ore 16:00, presso il Museo della Marineria, si terrà la conferenza: “Diario di bordo del capitano Giuseppe Garibaldi”. L’intervento esplorerà un periodo meno noto ma affascinante della vita dell’Eroe dei Due Mondi: il suo “Secondo Esilio” (1850-1855). Dopo la caduta della Repubblica Romana e il celebre imbarco da Cesenatico con la successiva Trafila Romagnola, Garibaldi riprese il mare come Capitano di Lungo Corso.

La conferenza analizzerà i suoi viaggi attraverso l’Oceano Pacifico e l’Atlantico, restituendo il ritratto di un uomo che, prima di fare la storia d’Italia, fu un esperto uomo di mare e comandante di navi mercantili.

Il relatore: Davide Gnola

A guidare il racconto sarà Davide Gnola, figura di riferimento per la cultura marittima locale e nazionale in qualità di direttore del Museo della Marineria e della Biblioteca Comunale di Cesenatico. Inoltre è Presidente dell’Associazione Musei Marittimi del Mediterraneo (AMMM) e Ispettore Onorario del Ministero della Cultura per il patrimonio marittimo tradizionale.

Informazioni Utili

Quando: 8 Gennaio, ore 16:00

Dove: Museo della Marineria, Cesenatico

Organizzazione: Università per gli Adulti di Cesenatico e Centro Sociale Anziani.

L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno del Comune di Cesenatico e alla partecipazione di partner locali: Glamping Cesenatico Camping Village, Associazione Albergatori ADAC, Coop Esercenti Stabilimenti Balneari e Romagna Banca.