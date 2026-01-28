Allerta meteo gialla: chiuse le Porte Vinciane

A causa del repentino peggioramento delle condizioni meteo-marine, il Comune di Cesenatico ha disposto la chiusura delle Porte Vinciane per mettere in sicurezza le strutture e l’abitato del centro storico da una possibile esondazione del porto canale. Le Porte Vinciane resteranno chiuse dalle ore 4.00 alle ore 18.00 di mercoledì 28 gennaio, salvo un eventuale miglioramento della situazione meteo.
Per la giornata di mercoledì 28 gennaio è infatti attiva nel territorio l’allerta meteo di colore giallo per criticità idraulica, emessa dall’Agenzia regionale di Protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna.
Le previsioni indicano precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, in particolare sulle aree appenniniche, con il rischio di fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici di fiumi e corsi d’acqua minori. Sono attesi superamenti generalizzati della soglia 1 e localizzati della soglia 2 nelle sezioni montane. Sui rilievi occidentali non si escludono inoltre episodi di pioggia che gela al suolo.
Venti forti e mareggiate
Dal pomeriggio di oggi (mercoledì 28 gennaio) sono previsti venti forti, con raffiche tra 50 e 61 km/h dai quadranti meridionali sui rilievi, con possibili rinforzi lungo le zone di crinale. Lungo la costa ravennate è attesa una ventilazione sostenuta da sud-est, accompagnata da un aumento del moto ondoso già dal mattino. Il mare sarà molto mosso al largo e, sotto costa, potrebbero verificarsi fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, soprattutto sulla costa settentrionale, dove sono presenti vulnerabilità pregresse.
Secondo le previsioni, i fenomeni meteo avversi sono attesi in attenuazione nella giornata di giovedì 29 gennaio.