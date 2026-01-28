Allerta meteo gialla: chiuse le Porte Vinciane

Venti forti e mareggiate

Dal pomeriggio di oggi (mercoledì 28 gennaio) sono previsti venti forti, con raffiche tra 50 e 61 km/h dai quadranti meridionali sui rilievi, con possibili rinforzi lungo le zone di crinale. Lungo la costa ravennate è attesa una ventilazione sostenuta da sud-est, accompagnata da un aumento del moto ondoso già dal mattino. Il mare sarà molto mosso al largo e, sotto costa, potrebbero verificarsi fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, soprattutto sulla costa settentrionale, dove sono presenti vulnerabilità pregresse.

Secondo le previsioni, i fenomeni meteo avversi sono attesi in attenuazione nella giornata di giovedì 29 gennaio.