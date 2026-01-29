Turismo: Pomilio Blumm partner del Comune di Cesenatico

Pomilio Blumm, l’agenzia di comunicazione integrata inserita dal Financial Times nella lista delle dieci miglior aziende per livello di crescita nell’ultimo decennio, è il nuovo partner per la comunicazione strategica in ambito turistico del Comune di Cesenatico. L’azienda – che vanta nel suo portfolio la campagna di promozione del Made in Italy per Italian Trade & Investment Agency – lavora anche con destinazioni con elevato focus internazionale come il Lago di Garda.
Pomilio Blumm avrà il compito di realizzare le azioni promozionali annuali e pluriennali che il Comune di Cesenatico implementa in attuazione degli indirizzi strategici e operativi condivisi dalla DMO, l’organo consultivo dove le associazioni di categoria nazionale e i sindacati di categoria locali condividono con l’Amministrazione le politiche per il posizionamento della città. L’accordo, valido per il quadriennio 2026-2023 ha un valore economico di € 800.000 e prevede la possibilità di attivare, mediante contratti attuativi, tutti i servizi inclusi in un piano di comunicazione integrata, dalle sponsorizzazioni sui canali online alle campagne media su stampa e fiere di settore, completando ogni attività con una reportistica utile a monitorare l’efficacia e l’andamento della campagna.
“Con l’individuazione di Pomilio Blumm come partner per la comunicazione strategica in ambito turistico – commenta l’assessore al turismo Gaia Morara – proseguiamo il lavoro per l’implementazione del piano marketing triennale della destinazione, elaborato da Josep Ejarque di Ftourism su indirizzo della DMO. Nel 2025, infatti, tre nuovi tasselli hanno arricchito gli strumenti di analisi e comunicazione della città. Attraverso il partenariato con ADAC e Riviera Banca, abbiamo avviato la collaborazione con HBenchmark per avere un osservatorio in tempo reale sull’andamento delle prenotazioni alberghiere così da tarare le campagne alle abitudini di prenotazione dei nostri ospiti. Abbiamo integrato l’organico con un Destination Manager che sta portando dentro le pagine di Visit Cesenatico, opportunamente riprogettato, le proposte degli operatori più dinamici della città, che collaborano in reti di prodotto tematiche per innovare l’offerta turistica di Cesenatico. E ora, con la sottoscrizione dell’accordo quadro con Pomilio Blumm, ci dotiamo di un’agenzia di comunicazione strutturata e di uno strumento amministrativo agile per progettare assieme azioni a livello nazionale e internazionale in maniera semplice e dinamica”.