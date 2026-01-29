Turismo: Pomilio Blumm partner del Comune di Cesenatico

“Con l’individuazione di Pomilio Blumm come partner per la comunicazione strategica in ambito turistico – commenta l’assessore al turismo Gaia Morara – proseguiamo il lavoro per l’implementazione del piano marketing triennale della destinazione, elaborato da Josep Ejarque di Ftourism su indirizzo della DMO. Nel 2025, infatti, tre nuovi tasselli hanno arricchito gli strumenti di analisi e comunicazione della città. Attraverso il partenariato con ADAC e Riviera Banca, abbiamo avviato la collaborazione con HBenchmark per avere un osservatorio in tempo reale sull’andamento delle prenotazioni alberghiere così da tarare le campagne alle abitudini di prenotazione dei nostri ospiti. Abbiamo integrato l’organico con un Destination Manager che sta portando dentro le pagine di Visit Cesenatico, opportunamente riprogettato, le proposte degli operatori più dinamici della città, che collaborano in reti di prodotto tematiche per innovare l’offerta turistica di Cesenatico. E ora, con la sottoscrizione dell’accordo quadro con Pomilio Blumm, ci dotiamo di un’agenzia di comunicazione strutturata e di uno strumento amministrativo agile per progettare assieme azioni a livello nazionale e internazionale in maniera semplice e dinamica”.