Cesenatico dice addio alla Spartan Race: annullata la convenzione

Il Comune di Cesenatico ha ufficialmente messo fine alla convenzione per l’organizzazione della Spartan Race, una delle competizioni sportive più note a livello internazionale. Con una determina datata 28 gennaio 2026, l’amministrazione comunale ha disposto la risoluzione consensuale e l’annullamento dell’impegno di spesa relativo al biennio 2026-2027, ponendo di fatto la parola fine alla presenza della Spartan Race sul territorio comunale.

La convenzione, sottoscritta il 3 settembre 2024, coinvolgeva XCHANGE Sport & Event AG, innovACTION 11 SRL e il Comune di Cesenatico, con l’obiettivo di garantire l’organizzazione della manifestazione sportiva per tre anni consecutivi. Tuttavia, la determina comunale stabilisce che l’accordo debba considerarsi privo di validità oltre il 31 dicembre 2025.

Dal punto di vista economico, per l’anno 2025 il Comune ha già erogato agli organizzatori una sovvenzione pari a 45.000 euro. Diversa la situazione per gli anni successivi: il contributo previsto per il 2026, pari a 50.000 euro, non è stato erogato, così come non verranno corrisposti i 55.000 euro previsti per il 2027. La risoluzione della convenzione consente quindi all’Ente di annullare gli impegni di spesa futuri, liberando risorse per altre iniziative.