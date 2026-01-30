Cesenatico dice addio alla Spartan Race: annullata la convenzione

Il Comune di Cesenatico ha ufficialmente messo fine alla convenzione per l’organizzazione della Spartan Race, una delle competizioni sportive più note a livello internazionale. Con una determina datata 28 gennaio 2026, l’amministrazione comunale ha disposto la risoluzione consensuale e l’annullamento dell’impegno di spesa relativo al biennio 2026-2027, ponendo di fatto la parola fine alla presenza della Spartan Race sul territorio comunale.
La convenzione, sottoscritta il 3 settembre 2024, coinvolgeva XCHANGE Sport & Event AG, innovACTION 11 SRL e il Comune di Cesenatico, con l’obiettivo di garantire l’organizzazione della manifestazione sportiva per tre anni consecutivi. Tuttavia, la determina comunale stabilisce che l’accordo debba considerarsi privo di validità oltre il 31 dicembre 2025.
Dal punto di vista economico, per l’anno 2025 il Comune ha già erogato agli organizzatori una sovvenzione pari a 45.000 euro. Diversa la situazione per gli anni successivi: il contributo previsto per il 2026, pari a 50.000 euro, non è stato erogato, così come non verranno corrisposti i 55.000 euro previsti per il 2027. La risoluzione della convenzione consente quindi all’Ente di annullare gli impegni di spesa futuri, liberando risorse per altre iniziative.
Alla base della decisione c’è la comunicazione ufficiale secondo cui il rapporto contrattuale tra XCHANGE Sport & Event AG e innovACTION 11 SRL è cessato al termine della stagione agonistica 2025. Inoltre, innovACTION 11 SRL non detiene più alcun titolo o licenza per essere riconosciuta come partner ufficiale della manifestazione Spartan Race. Venendo meno questi presupposti, i rapporti contrattuali che costituivano la base dell’accordo con il Comune di Cesenatico risultano di fatto cessati.
Secondo quanto riportato nella determina, innovACTION 11 SRL non è più in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per garantire la continuità della convenzione. Di conseguenza, non sussiste più l’interesse dell’Ente a proseguire il rapporto convenzionale senza la certezza di poter ospitare un evento riconducibile alla galassia Spartan.
La scelta del Comune va quindi nella direzione di una programmazione economica e organizzativa alternativa, che consenta di pianificare nuovi eventi sportivi e turistici in sostituzione della Spartan Race, tutelando l’interesse pubblico e la promozione del territorio.