Prevenzione e soccorso, accordo storico tra Coop Balneari e Croce Rossa

Accordo storico tra Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico e Croce Rossa Italiana – Comitato di Cesenatico
La Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Cesenatico consolidano una collaborazione storica con la sottoscrizione di una nuova convenzione triennale che rafforza l’impegno condiviso per la sicurezza, la salute e l’accoglienza sul territorio. L’accordo formalizza e potenzia un lavoro congiunto da anni al servizio della comunità e dei turisti, con l’obiettivo di integrare in modo strutturato l’offerta turistica con servizi di pubblica utilità.
A sx Robertino Pasolini, presidente del Comitato di Cesenatico di Cri e a dx Simone Battistoni, presidente Coop. Stabilimenti Balneari Cesenatico
Un legame finalizzato alla prevenzione
La collaborazione si concentra su attività di prevenzione, primo soccorso, assistenza alla popolazione e supporto operativo in occasione di eventi e situazioni di particolare afflusso. Al centro dell’intesa vi è la volontà di innalzare ulteriormente gli standard di sicurezza e qualità dei servizi, promuovendo una diffusa cultura della prevenzione, dell’inclusione e della responsabilità sociale.
La sinergia tra operatori balneari e volontariato organizzato rappresenta un modello virtuoso di collaborazione territoriale, capace di valorizzare il patrimonio locale e di rafforzare l’immagine di Cesenatico come destinazione accogliente, sicura e attenta al benessere collettivo.