Prevenzione e soccorso, accordo storico tra Coop Balneari e Croce Rossa

A sx Robertino Pasolini, presidente del Comitato di Cesenatico di Cri e a dx Simone Battistoni, presidente Coop. Stabilimenti Balneari Cesenatico

Un legame finalizzato alla prevenzione

La collaborazione si concentra su attività di prevenzione, primo soccorso, assistenza alla popolazione e supporto operativo in occasione di eventi e situazioni di particolare afflusso. Al centro dell’intesa vi è la volontà di innalzare ulteriormente gli standard di sicurezza e qualità dei servizi, promuovendo una diffusa cultura della prevenzione, dell’inclusione e della responsabilità sociale.

La sinergia tra operatori balneari e volontariato organizzato rappresenta un modello virtuoso di collaborazione territoriale, capace di valorizzare il patrimonio locale e di rafforzare l’immagine di Cesenatico come destinazione accogliente, sicura e attenta al benessere collettivo.