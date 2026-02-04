Il mare di Cesenatico: salute, ambiente e futuro della costa

Il Circolo ARCI Borella di Cesenatico, in collaborazione con la Cooperativa Casa del Popolo e con il patrocinio del Comune di Cesenatico, organizza il primo di quattro incontri dedicati alla conoscenza del territorio e alla storia locale, con l’obiettivo di approfondire temi ambientali, culturali e sociali legati alla nostra città.
Giovedì 5 febbraio 2026 alle 20.45, la cittadinanza è invitata a partecipare alla conferenza dal titolo “Il mare della nostra costa. Caratteristiche e stato di salute”, un incontro divulgativo dedicato al mare Adriatico e in particolare al tratto costiero di Cesenatico.
Relatore della serata sarà il dott. Giuseppe Montanari, biologo marino con una lunga esperienza nel monitoraggio, nello studio e nella tutela degli ecosistemi marini dell’Alto Adriatico. Attraverso un linguaggio accessibile a tutti, il relatore guiderà i partecipanti alla scoperta di un mare unico nel suo genere: poco profondo, ricco di biodiversità, ma anche fortemente influenzato dalle attività umane.
Durante l’incontro si parlerà delle caratteristiche ambientali del mare di Cesenatico, dello stato di salute delle acque, della qualità della balneazione, delle problematiche legate al cambiamento climatico, all’erosione costiera e all’inquinamento marino. Particolare attenzione sarà dedicata agli organismi alieni e a quelli potenzialmente pericolosi per la balneazione e la salute umana, senza tralasciare le azioni di tutela e protezione degli habitat marini già in atto.
La conferenza rappresenta un’importante occasione di educazione ambientale, utile per comprendere il legame tra ambiente marino, turismo, pesca ed economia locale, e per rafforzare il rapporto tra la comunità e il mare, patrimonio naturale e culturale fondamentale per Cesenatico e la riviera romagnola.
La partecipazione è libera e gratuita.