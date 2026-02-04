Il mare di Cesenatico: salute, ambiente e futuro della costa

Durante l’incontro si parlerà delle caratteristiche ambientali del mare di Cesenatico, dello stato di salute delle acque, della qualità della balneazione, delle problematiche legate al cambiamento climatico, all’erosione costiera e all’inquinamento marino. Particolare attenzione sarà dedicata agli organismi alieni e a quelli potenzialmente pericolosi per la balneazione e la salute umana, senza tralasciare le azioni di tutela e protezione degli habitat marini già in atto.

La conferenza rappresenta un’importante occasione di educazione ambientale, utile per comprendere il legame tra ambiente marino, turismo, pesca ed economia locale, e per rafforzare il rapporto tra la comunità e il mare, patrimonio naturale e culturale fondamentale per Cesenatico e la riviera romagnola.

La partecipazione è libera e gratuita.