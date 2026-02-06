Savignano, controlli al mercatino del riuso: sequestrate armi e coltelli

Denunciati due venditori

L’esposizione e la vendita di tali oggetti costituisce un reato penale. Di conseguenza, l’intera merce è stata posta sotto sequestro e i responsabili — un uomo di 75 anni residente nel ravennate e un 52 della zona — sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.

L’intervento si inserisce in una strategia più ampia di controllo del territorio, volta a garantire che eventi popolari e mercati restino luoghi sicuri, impedendo l’immissione sul mercato di strumenti atti a offendere.