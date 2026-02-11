Numero unico emergenze, 112: i dati in Regione e la Giornata europea

11 Febbraio: Giornata Europea del 112 e Open Day

Oggi si celebra la Giornata Europea dedicata a questo servizio salvavita. L’assessore regionale alla Salute, Massimo Fabi , ha sottolineato come la geolocalizzazione immediata e la professionalità degli operatori abbiano reso il sistema “altamente tecnologico e preciso”.

Per l’occasione, le centrali di Bologna (Largo B. Nigrisoli 20) e Parma (via del Taglio 6) apriranno le porte ai cittadini con un Open Day (già sold out), mostrando dal vivo come viene gestita una richiesta di soccorso dalla ricezione alla risoluzione.

Il futuro del servizio: Polizia Locale

Il sistema è in continua evoluzione. Conclusa la fase di avvio, il prossimo obiettivo tecnologico sarà l’integrazione delle sedi della Polizia Locale tra gli enti di soccorso attivabili h24, per una copertura ancora più capillare del territorio regionale.