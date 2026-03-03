Mercadini: “Galileo? Era la Lady Gaga degli scienziati”

Roberto Mercadini e Galileo
Tra scienza, astronomia e stregoneria, ieri sera (lunedì) Roberto Mercadini ha presentato il suo ultimo libro, “Io dico l’universo”: la sua personale visione della vita di Galileo.
Una specie di Lady Gaga degli scienziati a cavallo del XVI secolo; è così che lo presenta Mercadini sottolineando l’universalità del personaggio che all’epoca divenne l’uomo di scienza più famoso d’Europa, fino a quando la Chiesa ne comprese la “pericolosità” per le vecchie e bibliche teorie tolemaiche.
Un nutrito gruppo di realtà
