“Festa in Romagna!”, l’evento di RomagnaBanca Credito Cooperativo

Le premiazioni

Durante la serata si sono svolte anche le premiazioni della 26ª edizione di “Paròli – Dialetto in Palcoscenico”, il concorso dedicato al teatro dialettale romagnolo.

Il Premio Melagrana d’Argento è stato assegnato alla compagnia Chi Mat de Villag di Rimini con lo spettacolo “La nota ad San Martein”. Secondo posto per la compagnia Della Speranza di Savignano sul Rubicone con “Tri’ de’ in te fouran vecc”, mentre al terzo posto si è classificata la compagnia Jarmidied di Rimini con “La burasca ad Feragost”. Riconoscimenti anche per le compagnie La Carovana di Riccione, Sammartinese Giorgio Torsani e La Madunina di Cesenatico.

A consegnare i premi sono stati il presidente di RomagnaBanca Corrado Monti e la vicepresidente Barbara Camporeale.

“Vedere una partecipazione così numerosa e calorosa dimostra che la cooperazione non è solo numeri, ma soprattutto relazione, identità e condivisione – ha dichiarato Monti – Premiare chi custodisce il nostro dialetto e le nostre tradizioni significa guardare al futuro senza dimenticare le nostre radici”.

La serata si è conclusa con il concerto dei Margò 80, che hanno fatto cantare e ballare il pubblico sulle note dei grandi successi degli anni Ottanta, proseguendo la festa fino a tarda notte.