4° Memorial Luigi Foschi a Cesenatico: Raduno Trattori e Motori

L’evento si svolgerà presso il bar Pausa Caffè, situato nella zona artigianale di Villalta, trasformando l’area in un punto di ritrovo per mezzi agricoli e non solo.

Un programma tra motori, musica e tradizione

Sotto la regia organizzativa Tratourin The Best, T.E.S. e Poco Moto Coltivatori, la giornata promette di coinvolgere appassionati di ogni età.

Trattori protagonisti e intrattenimento

Per onorare la professione e la passione di Luigi, i mezzi agricoli saranno i grandi protagonisti della mattinata:

Aperitivo offerto: Un gesto di benvenuto speciale per tutti coloro che si presenteranno al raduno a bordo del proprio trattore.

Dj Set: L’atmosfera sarà scaldata dalla musica di Andrea Lux dj , che accompagnerà l’intera mattinata.

Pranzo conviviale: Sarà possibile pranzare direttamente presso il Pausa Caffè per proseguire la giornata in compagnia.

Pomeriggio di adrenalina: Api Proto e zappatrici

Nel pomeriggio, il programma si farà ancora più dinamico con una esibizione dimostrativa non competitiva che vedrà protagonisti i celebri Api Proto e le curiose zappatrici da corsa, un tributo goliardico e tecnico alla meccanica agricola. L’evento gode del supporto dei partner ufficiali Radio Centrale e Radio Cesena.

Il ricordo di Luigi Foschi: una ferita ancora aperta

Il Memorial non è solo una festa, ma un momento solenne per non dimenticare Luigi Foschi, per tutti “Gigi”. Luigi era un apprezzato contoterzista agricolo di 40 anni, residente nella frazione di Cannucceto, che lavorava nell’attività di famiglia fornendo servizi agro-meccanici.

Il tragico incidente di Pisignano

La sua scomparsa è legata a un drammatico incidente sul lavoro avvenuto a Pisignano. Quell’episodio sconvolse profondamente gli amici e l’intera comunità di Cesenatico, che da allora si stringe ogni anno attorno alla famiglia per onorare la sua memoria.

Partecipazione e invito alla cittadinanza

Gli organizzatori invitano cittadini, colleghi agricoltori e amici a partecipare numerosi. L’obiettivo è trasformare il dolore di una perdita tragica in una giornata di condivisione, celebrando la vita e il lavoro di un uomo che amava profondamente il suo territorio e le sue macchine.