Pasqua al Boschetto Cesenatico 2026: Giochi e Magia per Bambini

Pasqua al Boschetto: un’avventura di giochi e magia per i bambini a Cesenatico
Cesenatico si prepara a festeggiare la Pasqua con un appuntamento imperdibile dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. Il Parco di Levante farà da cornice a “Pasqua al Boschetto”, un pomeriggio all’insegna del divertimento, della creatività e della solidarietà.
L’evento è organizzato dal Comitato della Croce Rossa di Cesenatico in collaborazione con il Comitato di zona Centro-Boschetto, unendo le forze per regalare ai bambini un’esperienza indimenticabile immersi nel verde.
Dove e quando: l’appuntamento al Parco di Levante
L’appuntamento è fissato per Giovedì 2 Aprile, proprio nel cuore del polmone verde della città.
-
Location: Parco di Levante, Cesenatico (davanti alla casina al centro del parco).
-
Orario: Dalle ore 15:30 alle 18:30.
Nota bene: In caso di maltempo, l’evento non verrà annullato, ma posticipato a Sabato 11 Aprile alla stessa ora.
Il Programma: Giochi, Laboratori e Sorprese
Il programma della giornata è pensato per stimolare la fantasia e il movimento, riscoprendo il piacere dei giochi all’aria aperta.
Giochi Tradizionali
Per staccare i più piccoli dagli schermi e riportarli a giocare insieme sul prato, sono previsti i grandi classici:
-
1, 2, 3… stella!
-
Ruba bandiera
Laboratori e Attività Didattiche
La Croce Rossa Italiana sarà protagonista con attività che uniscono il gioco all’imparare a prendersi cura degli altri:
-
Piccoli Soccorritori: Un laboratorio creativo per la “Creazione della cassetta di pronto soccorso”.
-
Mostra mezzi CRI: Un’occasione unica per vedere da vicino i mezzi di soccorso della Croce Rossa e scoprirne i segreti.
Animazione e Golosità
Non sarebbe una festa senza un tocco di colore e di dolcezza:
-
Truccabimbi: Per trasformarsi in supereroi, animali fantastici o creature magiche.
-
Merenda per tutti: Pop-corn caldi e zucchero filato per ricaricare le energie tra un gioco e l’altro.
Un evento di solidarietà e comunità
Oltre al divertimento, “Pasqua al Boschetto” rappresenta un momento importante per la comunità locale. Grazie all’impegno dei volontari della CRI di Cesenatico e del Comitato di zona, l’evento promuove i valori della condivisione e del supporto reciproco.