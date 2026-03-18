Pasqua al Boschetto Cesenatico 2026: Giochi e Magia per Bambini

Pasqua al Boschetto: un’avventura di giochi e magia per i bambini a Cesenatico

Cesenatico si prepara a festeggiare la Pasqua con un appuntamento imperdibile dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. Il Parco di Levante farà da cornice a “Pasqua al Boschetto”, un pomeriggio all’insegna del divertimento, della creatività e della solidarietà.