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Eventi e Cultura

Pasqua al Boschetto Cesenatico 2026: Giochi e Magia per Bambini

Redazione18 Marzo 2026
parco di levante

Pasqua al Boschetto: un’avventura di giochi e magia per i bambini a Cesenatico

Cesenatico si prepara a festeggiare la Pasqua con un appuntamento imperdibile dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. Il Parco di Levante farà da cornice a “Pasqua al Boschetto”, un pomeriggio all’insegna del divertimento, della creatività e della solidarietà.

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L’evento è organizzato dal Comitato della Croce Rossa di Cesenatico in collaborazione con il Comitato di zona Centro-Boschetto, unendo le forze per regalare ai bambini un’esperienza indimenticabile immersi nel verde.

Dove e quando: l’appuntamento al Parco di Levante

L’appuntamento è fissato per Giovedì 2 Aprile, proprio nel cuore del polmone verde della città.

  • Location: Parco di Levante, Cesenatico (davanti alla casina al centro del parco).

  • Orario: Dalle ore 15:30 alle 18:30.

Nota bene: In caso di maltempo, l’evento non verrà annullato, ma posticipato a Sabato 11 Aprile alla stessa ora.

Il Programma: Giochi, Laboratori e Sorprese

Il programma della giornata è pensato per stimolare la fantasia e il movimento, riscoprendo il piacere dei giochi all’aria aperta.

Giochi Tradizionali

Per staccare i più piccoli dagli schermi e riportarli a giocare insieme sul prato, sono previsti i grandi classici:

  • 1, 2, 3… stella!

  • Ruba bandiera

Laboratori e Attività Didattiche

La Croce Rossa Italiana sarà protagonista con attività che uniscono il gioco all’imparare a prendersi cura degli altri:

  • Piccoli Soccorritori: Un laboratorio creativo per la “Creazione della cassetta di pronto soccorso”.

  • Mostra mezzi CRI: Un’occasione unica per vedere da vicino i mezzi di soccorso della Croce Rossa e scoprirne i segreti.

Animazione e Golosità

Non sarebbe una festa senza un tocco di colore e di dolcezza:

  • Truccabimbi: Per trasformarsi in supereroi, animali fantastici o creature magiche.

  • Merenda per tutti: Pop-corn caldi e zucchero filato per ricaricare le energie tra un gioco e l’altro.

Un evento di solidarietà e comunità

Oltre al divertimento, “Pasqua al Boschetto” rappresenta un momento importante per la comunità locale. Grazie all’impegno dei volontari della CRI di Cesenatico e del Comitato di zona, l’evento promuove i valori della condivisione e del supporto reciproco.

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