PD risponde al centrodestra dopo l’esclusione a capitale della cultura

Capitale della Cultura 2028: Monti e Gozzoli (PD) contro la “lettura politica” del centrodestra
L’esclusione della candidatura congiunta di Forlì e Cesena dal titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028 continua a sollevare un acceso dibattito politico. Con una nota congiunta, i segretari territoriali del Partito Democratico, Enrico Monti (Forlì) e Matteo Gozzoli (Cesena), hanno espresso una dura ferma presa di posizione contro le recenti interpretazioni fornite da alcuni esponenti della destra di governo
“Visione inquietante”: il PD risponde alle accuse di divisione
Secondo i rappresentanti dem, il tentativo di attribuire il mancato successo a presunte divisioni interne tra le due città romagnole è un’operazione “politicamente miope”. Monti e Gozzoli definiscono “inquietante” il retropensiero secondo cui il destino di un territorio debba dipendere dalla sua collocazione politica o dal colore delle amministrazioni locali.
Il dossier “Sentieri della Bellezza” come base per il futuro
Nonostante l’esito della commissione ministeriale, che il PD dichiara di non voler giudicare nel merito, l’eredità del progetto non andrà dispersa. Il dossier denominato “Sentieri della Bellezza” viene infatti considerato dai segretari come un vero e proprio piano strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio.
L’obiettivo per i prossimi anni è trasformare questo patrimonio di idee in una programmazione concreta, capace di agire come leva per:
- La rigenerazione urbana delle città.
- L’attrattività turistica e culturale del comprensorio.
- La crescita sociale delle comunità locali.
Un appello all’unità oltre le appartenenze
Il messaggio conclusivo di Monti e Gozzoli è un richiamo alla responsabilità istituzionale. “La Romagna viene prima delle appartenenze politiche,” ribadiscono, invitando i Comuni e tutte le forze in campo a dimostrare coerenza nel valorizzare il lavoro svolto finora.
Nonostante l’amarezza per le polemiche, la segreteria PD conferma la volontà di continuare a lavorare con determinazione per il futuro del territorio, mantenendo intatto lo spirito unitario che ha caratterizzato la sfida di Forlì-Cesena 2028