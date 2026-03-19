PD risponde al centrodestra dopo l’esclusione a capitale della cultura

Capitale della Cultura 2028: Monti e Gozzoli (PD) contro la “lettura politica” del centrodestra

L’esclusione della candidatura congiunta di Forlì e Cesena dal titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028 continua a sollevare un acceso dibattito politico. Con una nota congiunta, i segretari territoriali del Partito Democratico, Enrico Monti (Forlì) e Matteo Gozzoli (Cesena), hanno espresso una dura ferma presa di posizione contro le recenti interpretazioni fornite da alcuni esponenti della destra di governo