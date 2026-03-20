Parco di Levante, segnalazione sui social: “Non mi sono sentita sicura”

Una segnalazione sui social accende i riflettori sulla sicurezza al Parco di Levante, dove una cittadina ha voluto condividere una riflessione personale dopo un’esperienza vissuta in prima persona. Il racconto, pubblicato online, descrive una situazione che le ha provocato “tristezza, paura e rammarico” durante una semplice passeggiata.

Beatrice Valeriani spiega di essere tornata al Parco di Levante dopo circa due anni. Durante la sua camminata mattutina, in uno dei sentieri principali vicino alla casa del parco, si è trovata davanti a un gruppetto di tre ragazzi, tra i 20 e i 25 anni, con un monopattino. Secondo il suo racconto, i giovani sembravano intenti a scambiarsi droga. “Mi hanno guardata, ma visto che ero da sola, sono tornata indietro”, racconta.