Bomba in spiaggia a Cesenatico. Divieto d’accesso aspettando la bonifica

Area in sicurezza in attesa della bonifica della bomba
Nella giornata di domenica è stato ritrovato un ordigno bellico. La conferma giunge dall’amministrazione. Si tratta di una granata di tipo “Eierh Hand Granade” in pessimo stato di conservazione – presso l’arenile antistante il “Gambero Rosso” in corrispondenza del cantiere per la riqualificazione delle banchine.
L’intervento degli agenti per la messa in sicurezza
Sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Locale di Cesenatico e gli uomini della Guardia Costiera insieme a Radio Soccorso Cesenatico delimitando l’area con nastro bicolore. Il Comune di Cesenatico ha emesso un’ordinanza per delimitare la zona, e predisporre l’intervento di personale specializzato per la bonifica.