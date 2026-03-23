Bomba in spiaggia a Cesenatico. Divieto d’accesso aspettando la bonifica

L’intervento degli agenti per la messa in sicurezza

Sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Locale di Cesenatico e gli uomini della Guardia Costiera insieme a Radio Soccorso Cesenatico delimitando l’area con nastro bicolore. Il Comune di Cesenatico ha emesso un’ordinanza per delimitare la zona, e predisporre l’intervento di personale specializzato per la bonifica.