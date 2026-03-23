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Bomba in spiaggia a Cesenatico. Divieto d’accesso aspettando la bonifica

Alessandro Mazza23 Marzo 2026
bomba spiaggia

Area in sicurezza in attesa della bonifica della bomba

Nella giornata di domenica è stato ritrovato un ordigno bellico. La conferma giunge dall’amministrazione. Si tratta di una granata di tipo “Eierh Hand Granade” in pessimo stato di conservazione – presso l’arenile antistante il “Gambero Rosso” in corrispondenza del cantiere per la riqualificazione delle banchine.

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L’intervento degli agenti per la messa in sicurezza

Sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Locale di Cesenatico e gli uomini della Guardia Costiera insieme a Radio Soccorso Cesenatico delimitando l’area con nastro bicolore. Il Comune di Cesenatico ha emesso un’ordinanza per delimitare la zona, e predisporre l’intervento di personale specializzato per la bonifica.

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Alessandro Mazza

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