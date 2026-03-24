Tragico schianto a Cesena: muore un motociclista di 20 anni

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, la conducente di una Fiat 500 stava effettuando una svolta a sinistra per accedere a un parcheggio. Durante la manovra, l’auto non avrebbe visto la motocicletta che procedeva in direzione Cervese – via Ravennate, quindi in senso opposto. Una seconda vettura, che viaggiava dietro alla fiat 500 (da via Ravennate verso via Cervese), è rimasta a sua volta coinvolta nel sinistro.

Vittime e feriti: il bilancio dello schianto

Purtroppo, l’impatto si è rivelato fatale per il motociclista, un universitario di soli 20 anni. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, il giovane è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate. Gli altri feriti coinvolti sono una donna di 34 anni e un uomo di 60.