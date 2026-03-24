Tragico schianto a Cesena: muore un motociclista di 20 anni

La dinamica del sinistro in via Calcinaro
Un drammatico incidente stradale ha scosso la città di Cesena nella mattinata di oggi, martedì 24 marzo 2026. Intorno alle ore 9:10, lungo via Calcinaro (all’altezza del civico 2094), si è verificato uno scontro violento che ha coinvolto tre veicoli: due autovetture e una motocicletta.
Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, la conducente di una Fiat 500 stava effettuando una svolta a sinistra per accedere a un parcheggio. Durante la manovra, l’auto non avrebbe visto la motocicletta che procedeva in direzione Cervese – via Ravennate, quindi in senso opposto. Una seconda vettura, che viaggiava dietro alla fiat 500 (da via Ravennate verso via Cervese), è rimasta a sua volta coinvolta nel sinistro.
Vittime e feriti: il bilancio dello schianto
Purtroppo, l’impatto si è rivelato fatale per il motociclista, un universitario di soli 20 anni. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, il giovane è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate. Gli altri feriti coinvolti sono una donna di 34 anni e un uomo di 60.
L’intervento dei soccorsi e i rilievi della Polizia Locale
Sul luogo della tragedia sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e le pattuglie della Polizia Locale di Cesena. Gli agenti hanno eseguito i rilievi tecnici necessari per ricostruire con esattezza la dinamica e determinare le responsabilità legali dell’accaduto.
Modifiche alla viabilità: traffico bloccato
Per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, le autorità hanno disposto la chiusura totale del traffico nel tratto di via Calcinaro compreso tra la rotonda della Solidarietà e via Masiera Prima.
Le forze dell’ordine stanno proseguendo gli accertamenti per fare piena luce sulla tragedia che ha colpito la comunità. La via Calcinaro è al centro di aspre polemiche per la sua pericolosità, nonostante i limiti ridotti, i residenti lamentano veicoli che la percorrono la strada a forte velocità e nelle vie laterali il problema è ancora più evidente.