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Allerta meteo arancione per giovedì 26 marzo

Redazione25 Marzo 2026
maltempo cesenatico allerta

Maltempo in Emilia-Romagna: giovedì di pioggia, neve e burrasca sulla costa

Si preannuncia un giovedì 26 marzo all’insegna dell’instabilità climatica per l’Emilia-Romagna. Il peggioramento colpirà soprattutto il settore centro-orientale, con rovesci e temporali che si faranno più intensi lungo la costa e sui rilievi romagnoli. La neve tornerà a imbiancare l’Appennino sopra i 600-700 metri, con accumuli tra i 15 e i 30 cm in Romagna.

Porte vinciane chiuse dalle 20 di oggi.

Massima allerta per il vento: sono attese raffiche di burrasca forte (fino a 88 km/h) sul litorale, dove il mare risulterà agitato con rischi di erosione e ingressioni marine. Monitorati anche i fiumi per il rapido innalzamento dei livelli idrometrici.

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Per approfondimenti sul contenuto del presente documento e la consultazione dei dati in tempo reale:

https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it

In breve, le previsioni per giovedì 26 marzo indicano una marcata fase di maltempo sulla regione. Ecco i punti principali:

  • Precipitazioni: Piogge diffuse e temporali tra l’Emilia centrale e la Romagna.

  • Neve: Quota neve fissata mediamente sui 600-700 metri, ma con possibili fiocchi anche a quote più basse. Sulle cime romagnole si prevedono tra i 15 e i 30 cm di accumulo.

  • Rischio Idrogeologico: Possibili frane e ruscellamenti nelle zone collinari, con i fiumi che potrebbero superare la prima soglia di guardia.

  • Mare e Vento: Venti di burrasca da nord-est spazzeranno la costa (75-88 km/h). Il mare molto mosso potrebbe causare danni agli arenili e allagamenti localizzati sul litorale.

I picchi di alta marea sono previsti indicativamente per la mezzanotte tra il 25 e il 26 marzo e alle 22 circa del 26 marzo. Anche questi dati potrebbero variare.

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