Allerta meteo arancione per giovedì 26 marzo

Maltempo in Emilia-Romagna: giovedì di pioggia, neve e burrasca sulla costa
Si preannuncia un giovedì 26 marzo all’insegna dell’instabilità climatica per l’Emilia-Romagna. Il peggioramento colpirà soprattutto il settore centro-orientale, con rovesci e temporali che si faranno più intensi lungo la costa e sui rilievi romagnoli. La neve tornerà a imbiancare l’Appennino sopra i 600-700 metri, con accumuli tra i 15 e i 30 cm in Romagna.
Porte vinciane chiuse dalle 20 di oggi.
Massima allerta per il vento: sono attese raffiche di burrasca forte (fino a 88 km/h) sul litorale, dove il mare risulterà agitato con rischi di erosione e ingressioni marine. Monitorati anche i fiumi per il rapido innalzamento dei livelli idrometrici.
Per approfondimenti sul contenuto del presente documento e la consultazione dei dati in tempo reale:
In breve, le previsioni per giovedì 26 marzo indicano una marcata fase di maltempo sulla regione. Ecco i punti principali:
-
Precipitazioni: Piogge diffuse e temporali tra l’Emilia centrale e la Romagna.
-
Neve: Quota neve fissata mediamente sui 600-700 metri, ma con possibili fiocchi anche a quote più basse. Sulle cime romagnole si prevedono tra i 15 e i 30 cm di accumulo.
-
Rischio Idrogeologico: Possibili frane e ruscellamenti nelle zone collinari, con i fiumi che potrebbero superare la prima soglia di guardia.
-
Mare e Vento: Venti di burrasca da nord-est spazzeranno la costa (75-88 km/h). Il mare molto mosso potrebbe causare danni agli arenili e allagamenti localizzati sul litorale.
I picchi di alta marea sono previsti indicativamente per la mezzanotte tra il 25 e il 26 marzo e alle 22 circa del 26 marzo. Anche questi dati potrebbero variare.