Allerta meteo arancione per giovedì 26 marzo

Maltempo in Emilia-Romagna: giovedì di pioggia, neve e burrasca sulla costa

Si preannuncia un giovedì 26 marzo all’insegna dell’instabilità climatica per l’Emilia-Romagna. Il peggioramento colpirà soprattutto il settore centro-orientale, con rovesci e temporali che si faranno più intensi lungo la costa e sui rilievi romagnoli. La neve tornerà a imbiancare l’Appennino sopra i 600-700 metri, con accumuli tra i 15 e i 30 cm in Romagna.

Porte vinciane chiuse dalle 20 di oggi.

Massima allerta per il vento: sono attese raffiche di burrasca forte (fino a 88 km/h) sul litorale, dove il mare risulterà agitato con rischi di erosione e ingressioni marine. Monitorati anche i fiumi per il rapido innalzamento dei livelli idrometrici.