Nuova allerta meteo Emilia-Romagna 26 marzo: aggiornamento.

Allerta meteo Emilia-Romagna: giovedì di maltempo tra neve, burrasca e mareggiate
Il quadro meteorologico sulla nostra regione volge al peggio per la giornata di oggi, giovedì 26 marzo. Un impulso perturbato colpirà in particolare il settore centro-orientale, portando con sé una combinazione di precipitazioni intense, nevicate a quote collinari e forti venti di burrasca che interesseranno soprattutto la fascia costiera e i rilievi. Per Cesenatico l’allerta arancione è per vento e stato del mare, gialla invece per allagamenti e criticità costiera.
Aggiornamento del Sindaco Matteo Gozzoli alle ore 13:30:
L’ondata di maltempo che dalle prime luci dell’alba ha toccato il nostro territorio è in fase crescente con raffiche di vento che hanno superato gli 85km/h, le onde a largo hanno toccato i 2,9 metri. Per il momento non si stanno registrando particolari danni. Al momento registriamo un albero privato crollato in via Mesola. Si raccomanda attenzione, soprattutto evitare le aree più esposte come i moli o le aree alberate.
Per approfondimenti sul contenuto del presente documento e la consultazione dei dati in tempo reale:
Precipitazioni e neve: accumuli significativi sui rilievi romagnoli
Nel corso del pomeriggio sono attesi fenomeni diffusi, che assumeranno anche carattere di rovescio temporalesco. Le zone più colpite saranno il settore costiero e l’Appennino romagnolo.
La quota neve si attesterà mediamente sopra i 600-700 metri, ma non si escludono temporanei sconfinamenti a quote inferiori durante i fenomeni più intensi. Per quanto riguarda gli accumuli, sui rilievi romagnoli si prevedono tra i 15 e i 30 cm di neve fresca.
Rischio idrogeologico e idraulico: fiumi sotto osservazione
L’intensità delle piogge nelle zone collinari orientali desta preoccupazione per il reticolo idrografico minore. Sono possibili:
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Localizzati ruscellamenti e fenomeni franosi sui versanti.
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Rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici.
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Superamento della soglia 1 e, puntualmente, della soglia 2 sui corsi d’acqua centro-orientali con alimentazione collinare.
Venti di burrasca e mareggiate lungo la costa
Il bollettino segnala un deciso rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali. Sul settore costiero soffieranno venti di burrasca forte (75-88 km/h) da nord-est, mentre sui rilievi emiliani e sulle pianure orientali si registrerà una burrasca moderata (62-74 km/h).
Il mare subirà un rapido aumento del moto ondoso, diventando molto mosso sottocosta e agitato al largo. Questa condizione espone il litorale al rischio di erosione e a localizzati fenomeni di ingressione marina.
Tendenza per venerdì 27 marzo: miglioramento in vista
Per la giornata di domani, venerdì 27 marzo, non si prevedono fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allertamento, sebbene permangano alcune criticità residue:
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Criticità Idraulica: Nella zona D1 delle campagne ravennati prosegue l’allerta per la propagazione della piena nei tratti vallivi, eredità delle piogge dei giorni scorsi.
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Bacini collinari: Nelle zone Cesenatico e Cesena rimangono possibili superamenti della soglia 1.
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Costa: Il moto ondoso residuale potrebbe causare occasionali fenomeni di erosione nei punti più fragili del litorale romagnolo.