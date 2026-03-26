Nuova allerta meteo Emilia-Romagna 26 marzo: aggiornamento.

Allerta meteo Emilia-Romagna: giovedì di maltempo tra neve, burrasca e mareggiate

Il quadro meteorologico sulla nostra regione volge al peggio per la giornata di oggi, giovedì 26 marzo. Un impulso perturbato colpirà in particolare il settore centro-orientale, portando con sé una combinazione di precipitazioni intense, nevicate a quote collinari e forti venti di burrasca che interesseranno soprattutto la fascia costiera e i rilievi. Per Cesenatico l’allerta arancione è per vento e stato del mare, gialla invece per allagamenti e criticità costiera.

Aggiornamento del Sindaco Matteo Gozzoli alle ore 13:30: